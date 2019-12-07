В магазин за наличкой: получить деньги с карты можно будет на кассе

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Скорее всего, уже со следующего года проблема поиска банкомата для снятия денег с банковской карточки будет стоять перед украинцами гораздо менее остро. Нацбанк планирует разрешить магазинам выдавать наличные держателям банковских карточек прямо через кассы магазинов. Проект такого постановления НБУ сейчас вынесен на общественное обсуждение. ,

Документом предлагается разрешить предприятиям, их подразделениям, а также физическим лицам-предпринимателям принимать к обслуживанию банковские карты "за счет наличной выручки или наличности, полученных из банка, предоставлять держателю электронного платежного средства… услуги по выдаче наличных денег".

Если проект постановления успешно пройдет общественное обсуждение и будет подписан, украинцам будет гораздо легче обналичивать деньги с карточек. Ведь теперь не придется искать банкомат, ехать к нему – можно будет просто обратиться в ближайший магазин. Особенно удобно это может быть для жителей небольших населенных пунктов, где банкоматы редкость или их попросту нет. Но и жителям мегаполиса такое новшество, скорее всего, поможет экономить время – не искать банкоматы и не стоять в очередях к ним (что часто наблюдается, особенно в спальных районах, на вокзалах и в других людных местах).

Впрочем, отметим, что выдачу наличных планируется сделать не обязанностью магазинов, а добровольной дополнительной услугой. Кроме того, речь идет только о "легальных" магазинах, которые проводят расчеты с использованием регистраторов расчетных операций (РРО). В связи с чем возникает вопрос: многие ли магазины захотят воспользоваться предоставленной возможностью и ввести услугу обналичивания?

По мнению экспертов, для бизнеса возможность переводить наличные деньги в безналичные – прямая выгода. Новшество значительно облегчит жизнь предпринимателям, так что, вполне вероятно, воспользоваться им захотят многие.

"Люди часто расплачиваются в магазинах наличными деньгами. И потом магазин должен посчитать эти деньги, сдать на инкассацию, отвезти в банк. Причем за инкассацию придется заплатить. Если же можно будет выдавать деньги физлицам из кассы, не нужно будет везти их в банк, магазины от этого точно выиграют", – говорит экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

Украина – далеко не первая страна, в которой снимать деньги с банковских карточек можно будет в магазине. Такая услуга существует в розничных сетях США и Великобритании, Бельгии, Германии, Швейцарии, Канаде, Австралии и многих других станах. Она называется по-разному: "возврат денег по карте", "предоставление кэшбека", "выдача наличных" и т.д.

Говорят, первой возможность обналичить банковскую карточку ввела британская компания Tesco, имеющая широкую сеть супермаркетов. Ее целью было как раз сэкономить, сократив объем обязательных для магазинов операций с наличными деньгами (инкассация, обезналичивание и т.д.). В Британии плата за инкассацию, хранение и страхование денег составляет 0,5% от суммы, которую магазин сдает в банк. Обналичивание же стоит гораздо дешевле. Причем как для предприятий розничной торговли, так и для их клиентов, поскольку во многих банкоматах Британии за снятие денег в банкоматах тоже приходится платить немалый процент. А в некоторых странах – таких, например, как Канада или США – за обналичивание денег через банкоматы берут фиксированную плату – от 1 до 5 долларов. Так что тамошним покупателям получить кэшбек в магазине тоже оказывается гораздо выгоднее. Кое-где продавцам, которые проводят такую операцию, даже доплачивают какие-то центы к зарплате.

Впрочем, в тех странах, где подобная услуг введена давно, магазины, как правило, устанавливают разного рода ограничения на выдачу наличных. В основном обналичивание проводят только для клиентов магазина. То есть человек не может просто зайти с улицы и попросить на кассе выдать ему деньги – чтобы снять деньги со своей карты, он должен еще что-либо купить в магазине. Ряд магазинов вводят ограничение на сумму обналичивания, что связано с их оборотом либо с другими причинами. А в некоторых странах, где этой услугой покупатели пользуются довольно часто, магазины берут комиссионные в размере какого-то процента за обналичивание денег с карт.

Кстати, фиксировать операцию выдачи наличных в кассовом чеке требуют все страны, где есть такая услуга. Это не только требование налоговых служб – таким образом компании страхуются и от нечестных продавцов.

По мнению экономистов, обналичивание денег через магазины может принести пользу и всей украинской экономике. Например, в сопроводительной записке к проекту постановления НБУ говорится, что предложенные изменения "будут способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и созданию экономических предпосылок для функционирования и развития конкурентоспособной среды на рынке финансовых и банковских услуг".

"Существующая цепочка движения денег – от магазина до банка, а потом до банкомата – это общественно неэффективные расходы. Если есть возможность, чтобы физическое лицо получало наличные деньги, не используя эту цепочку, а более коротким путем, это пойдет на пользу экономике. Во-первых, магазины сокращают свои расходы, а могут даже зарабатывать, выдавая наличные. Кроме того, деньги, которые находятся "в пути" – из магазина в банк, из банка – в банкомат – они, получаются, выведены из оборота. Таким образом, чтобы обеспечить потребности населения в наличности, необходимо выпускать дополнительное количество бумажных денег. Если же деньги будут выдаваться в кассах магазинах, государству не придется печатать "лишние" деньги, и больше денег будет оставаться в безналичном обороте", – объясняет Борис Кушнирук.

Проектом постановления планируется внедрить новшество с 19 апреля 2020 года. А с 1 июля, как ожидается, чеки начнут выдавать в том числе в электронной форме. Впрочем, в сопроводительных документах НБУ пишет, что внедрение новшеств может несколько отодвинуться во времени – в случае, если Министерство финансов или налоговая служба не успеют внести соответствующие изменения в свои нормативные акты.

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