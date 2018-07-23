В НБУ хотят продолжать ужесточать монетарную политику

23 Июля 2018, 15:05

Профильный комитет регулятора еще в июле высказался за более резкое повышение учетной ставки

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) может пойти на очередное повышение учетной ставки на заседании в сентябре, если вырастет вероятность инфляционных рисков. Об этом говорится протоколе заседания комитета монетарной политики центробанка за июль.

Мы писали о том, что правление НБУ по итогам заседания комитета 12 июля приняло решение повысить учетную ставку с 17% до 17,5%Как отметил глава НБУ Яков Смолий, в случае, если риски повышения инфляционного давления усилятся, Нацбанк может продолжить повышение учетной ставки – до тех пор, пока с помощью жесткой монетарной политики инфляция не будет приведена к установленным НБУ целям.

При этом, как сообщается, большинство членов комитета по монетарной политике регулятора – пять из девяти, – высказывалось за более радикальное повышение учетной ставки – до 18%.

"Повышение учетной ставки на 100 базисных пункта (б.п., 100 б.п. эквивалентны 1 процентному пункту – Ред.) будет достаточным для нивелирования факторов инфляционного давления и возврата инфляции в пределы целевого диапазона в 2019 году. Кроме того, такое повышение будет способствовать усилению доверия к инфляционным целям и улучшению ожиданий", – аргументировали свое решение члены комитета, выступившие за более жесткую монетарную политику.

Вместе с тем, три члена комитета выступили за повышение учетной ставки на 50 б. п., один – за сохранение на прежнем уровне. Последний аргументировал такую позицию отсутствием влияния монетарной политики на повышение потребительского спроса, которое продиктовано ростом реальных зарплат и перечислений от трудовых мигрантов.

"Такие эффекты не могут корректироваться только за счет жесткой монетарной политики. Напротив, в случае ужесточения условий кредитования бизнес может не поспевать за наращиванием производительности производства так же быстро, как растут зарплаты, что, соответственно, может негативно повлиять на конкурентоспособность отечественного производителя", – отметил член комитета, который высказался против повышения учетной ставки.

Отметим, в июне 2018 года потребительские цены в Украине не изменились по сравнению с апрелем, однако в годовом измерении (июнь-2018 к июню-2017) рост потребительских цен замедлился до 9,9%, а базовая инфляция (та часть инфляции, которая непосредственно зависит от денежно-кредитной политики и политики валютного курса) в июне составила 9%.

По прогнозу Нацбанка, на конец 2019 года инфляция должна составить 5,8% и, таким образом, достичь целевого диапазона, который был ранее определен регулятором. В НБУ ожидают, что до конца 2020 года инфляция в годовом измерении замедлится до 5% – что будет соответствовать центральному значению целевого диапазона (5,0% ± 1 процентный пункт).

Согласно базовому сценарию прогноза Минэкономразвития, который был одобрен Кабмином 11 июля, инфляция в Украине замедлится по итогам 2018 года до 9,9% – с 13,7% в прошлом году. В 2019 году в министерстве ожидают рост цен на уровне 7,4%, в 2020 году – 5,6%, а в 2021 году инфляция должна составить 5%.

Ранее замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью "Сегодня" рассказал, почему НБУ поздно среагировал на шоковый рост цен. По его словам, повышения учетной ставки, совершенные в 2017 году, дадут эффект уже в 2018 году.

Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков также определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования.
инфляция, НБУ, учетная ставка, рост цен, монетарная политика

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Источник:

"Сегодня"

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