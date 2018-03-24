В НБУ рассказали о масштабном уничтожении монет

Сегодня, 09:52

В течение 2017 года НБУ отправил для уничтожения в Банкнотно-монетный двор разменных и оборотных монет общим количеством 2,7 млн штук

Часть монет уничтожили. Фото: пресс-служба НБУ
Часть монет уничтожили. Фото: пресс-служба НБУ

В прошлом году Национальный банк уничтожил разменных и оборотных монет на сумму в 1,2 млн гривен.

"В течение 2017 года Национальным банком Украины было отправлено для уничтожения в Банкнотно-монетный двор разменных и оборотных монет общим количеством 2,7 млн штук на сумму в 1,2 млн гривен", – говорится в сообщении.

Ранее Национальный банк Украины заявил о планах по прекращению печати бумажных банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен – вместо них в Украине будут введены в оборот монеты соответствующих номиналов.

Вводиться в обращение новые оборотные монеты будут поэтапно:

  • 27 апреля 2018 года будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 грн;
  • в 2019 – 2020 годах (точную дату Нацбанк обещает сообщить дополнительно) в обращение будут вводиться монеты номинальной стоимостью 5 и 10 грн.

При этом изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен Национальный банк не будет, хотя и прекратит печатать эти банкноты.

По словам и.о председателя Национального банка Украины Якова Смолия, с учетом срока службы монет – более длительного, чем у банкнот, – Украина сэкономит около 1 млрд гривен.

Так, монеты обращаются около 20 лет, а банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 грн могут находятся в обращении незначительный промежуток времени – по данным НБУ, в среднем около одного года.

Всего из-за физического износа "бумажной" гривни Национальный банк ежегодно изымает около 800 млн штук банкнот всех номиналов. Причем в НБУ отметили, что более 40% из изъятых составляют именно банкноты низких номиналов – от 1 до 10 грн.

Напомним, в Украине также прекратят чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Кроме того, НБУ вводит систему округления сумм в чеках при расчете наличными.
нбу, Украина, монеты

Вы сейчас просматриваете новость "В НБУ рассказали о масштабном уничтожении монет". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Фото из архива "Сегодня"

Заробитчане активно шлют доллары и евро в Украину

Вчера, 16:01

Сумма денежных переводов из-за границы растет с каждый годом

Финансы

Фото: Pixabay

Доллар в Украине дешевеет, а евро замер

22 Марта, 08:21

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют к гривне
Загрузка...

Финансы

Фото: Getty

В Украине подешевел доллар

Вчера, 09:03

Курс евро, наоборот, дорожает в официальных курсах Национального банка

Финансы

Эксперты считают, что в планах Нацбанка мало конкретики

Стратегия НБУ на два года: снижение инфляции и валютная либерализация

22 Марта, 06:45

Регулятор будет возобновлять кредитование и наращивать резервы

Экономика

Внешний долг Украины вырос за 2017 год

Нацбанк раскрыл данные о внешнем долге Украины

21 Марта, 15:06

Валовый внешний долг включает в себя как обязательства госсектора, так и долги частных компаний Украины

Финансы

Курс доллара в Украине упал после роста

21 Марта, 08:14

Евровалюта тоже дешевеет в официальных курсах Национального банка

Экономика

Дело ПриватБанка. Украине необходим Антикоррупционный суд, чтобы возвращать деньги государству. Фото: А. Пархоменко

Суд в Лондоне требует от Коломойского ответить за ПриватБанк

21 Марта, 07:31

В НБУ говорят о $5,5 млрд, а эксперты боятся финансового кризиса

Экономика

Фото: facebook

Министр спорта отчитался о выплатах украинским паралимпийцам

20 Марта, 15:48

Призовые увеличивались поэтапно, пока в 2018 году не стали такими же, как у олимпийцев
Загрузка...