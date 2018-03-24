В НБУ рассказали о масштабном уничтожении монет

В течение 2017 года НБУ отправил для уничтожения в Банкнотно-монетный двор разменных и оборотных монет общим количеством 2,7 млн штук

В прошлом году Национальный банк уничтожил разменных и оборотных монет на сумму в 1,2 млн гривен.

"В течение 2017 года Национальным банком Украины было отправлено для уничтожения в Банкнотно-монетный двор разменных и оборотных монет общим количеством 2,7 млн штук на сумму в 1,2 млн гривен", – говорится в сообщении.

Ранее Национальный банк Украины заявил о планах по прекращению печати бумажных банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен – вместо них в Украине будут введены в оборот монеты соответствующих номиналов.

Вводиться в обращение новые оборотные монеты будут поэтапно:

27 апреля 2018 года будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 грн;

в 2019 – 2020 годах (точную дату Нацбанк обещает сообщить дополнительно) в обращение будут вводиться монеты номинальной стоимостью 5 и 10 грн.

При этом изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен Национальный банк не будет, хотя и прекратит печатать эти банкноты.

По словам и.о председателя Национального банка Украины Якова Смолия, с учетом срока службы монет – более длительного, чем у банкнот, – Украина сэкономит около 1 млрд гривен.

Так, монеты обращаются около 20 лет, а банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 грн могут находятся в обращении незначительный промежуток времени – по данным НБУ, в среднем около одного года.

Всего из-за физического износа "бумажной" гривни Национальный банк ежегодно изымает около 800 млн штук банкнот всех номиналов. Причем в НБУ отметили, что более 40% из изъятых составляют именно банкноты низких номиналов – от 1 до 10 грн.

Напомним, в Украине также прекратят чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Кроме того, НБУ вводит систему округления сумм в чеках при расчете наличными.