В Польше жестко отреагировали на политику Германии по "Северному потоку – 2"

Сегодня, 15:56

В польском МИД уверены, что позиция ФРГ противоречит общеевропейским взглядам

Фото: AFP
Фото: AFP

В вопросе строительства газопровода "Северный потока – 2", 100 километров которого уже проложили в Европе, Германия действует вопреки позиции Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, пишет "Польское радио".

По словам Чапутовича, Европейская комиссия представляет проевропейскую позицию, считая, что на "Северный поток – 2" должна распространяться третья газовая директива.

"Это сделает проект, который мы критикуем, экономически невыгодным. Германия блокирует принятие этой директивы, работая на свой интерес... Германия действует против позиции ЕС, если считать, что Еврокомиссия представляет эту позицию", – сказал Чапутович.

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2 ноября, в Варшаве пройдут польско-германские межправительственные консультации. В связи с ними в Варшаву прибудет канцлер Германии Ангела Меркель. Ожидается, что одной из тем консультаций будут разногласия по поводу строительства газопровода. Германия считает "Северный поток – 2" экономическим, а не политическим проектом.

Как известно, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

Ранее "Нафтогаз Украины" раскрыл план "Б" на случай запуска "Северного потока – 2".
Германия, Польша, Газпром, Северный поток, Nord Stream 2, Чапутович, Северный поток 2

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