В работе государственных лотерей в Украине нашли серьезную проблему
Минэкономразвития анализируют ситуацию совместно с МВД
Сегодня 80% государственных лотерей приходится на лотереи, подобные азартным играм, которые запрещены законом. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.
"Сегодня 80% государственных лотерей приходится на лотереи, подобные играм, которые запрещены законом. С Министерством внутренних дел мы провели совещание и обозначили основные проблемы регулирования лотерей", – сказал Кубив в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Также, по словам министра, были проведены совещания со специалистами, где очертили проблемы, риски и необходимые изменения в законодательство относительно лотерей.
Напомним, 20 июня президент Владимир Зеленский во время встречи с предпринимателями выступил за легализацию игорного бизнеса. А еще в 2018 году нынешний глава СНБО, а тогда министр финансов Александр Данилюк отмечал, что в Украине пора принять законопроект об игорном бизнесе и вывести такие предприятия из "тени":
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