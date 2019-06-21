В работе государственных лотерей в Украине нашли серьезную проблему

Минэкономразвития анализируют ситуацию совместно с МВД

Фото: Pixabay

Сегодня 80% государственных лотерей приходится на лотереи, подобные азартным играм, которые запрещены законом. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"Сегодня 80% государственных лотерей приходится на лотереи, подобные играм, которые запрещены законом. С Министерством внутренних дел мы провели совещание и обозначили основные проблемы регулирования лотерей", – сказал Кубив в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Также, по словам министра, были проведены совещания со специалистами, где очертили проблемы, риски и необходимые изменения в законодательство относительно лотерей.

Напомним, 20 июня президент Владимир Зеленский во время встречи с предпринимателями выступил за легализацию игорного бизнеса. А еще в 2018 году нынешний глава СНБО, а тогда министр финансов Александр Данилюк отмечал, что в Украине пора принять законопроект об игорном бизнесе и вывести такие предприятия из "тени":

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