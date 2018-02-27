В Раде раскрыли вариант налоговой амнистии в Украине

Налоговая амнистия в Украине – так называемая "нулевая декларация" – стимулирует честность граждан и облегчит роботу налоговой. Такое мнение выразил народный депутат Украины Александр Кирш, передает "Обозреватель".

По словам Кирша, ход налоговой амнистии будет зависеть от принятого закона. По словам нардепа, в Верховной Раде зарегистрировано "очень много" законопроектов.

"Справедливым был бы законопроект, по которому те средства, которые человек желает задекларировать, но не может объяснить их происхождение, должны быть тоже продекларированы, с них должен быть уплачен какой-то налог. Возможно, чуть меньше стандартного, чтобы стимулировать честность. И после этого появится возможность в следующих декларациях отслеживать только разницу с этим исходным уровнем. То есть должна быть некая точка отсчета", – считает Кирш.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НАПК закрыло доступ НАБУ к Реестру е-деклараций

По его словам, при этом государство должно иметь возможность проверить правдивость указанных данных. Иначе возникнут проблемы, о которых предупреждают противники такого сценария налоговой амнистии.

"Если налог будет меньше стандартного, будут декларировать больше, чем есть. С заделом на будущее. Поэтому здесь обе точки зрения имеют право на существование", – считает депутат.

Напомним, ранее в Украине собирались ввести обязательные декларации для всех граждан, но этого пока не произошло.