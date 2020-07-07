В "Слуге народа" предложили вернуть формульное ценообразование на рынке электроэнергии

По словам Буймистер, после отмены формульного ценообразования энергоотрасль оказалась в кризисе

Чтобы спасти энергетику, необходимо вернуть регулирование энергетики и формульное ценообразование на рынке электроэнергии. Об этом написала народный депутат от фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер на своей странице в Facebook, сообщает РБК-Украина.

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"Ради предотвращения краха базовой отрасли – энергетики и необходимости поиска еще 50 млрд грн для спасения отрасли нужно срочно вернуть регулирование в энергетике, в т.ч. временно вернуться к регулированию цены для промышленности с использованием импортного паритета в ценообразовании на уголь аналогично действующему ценообразованию на газ, чтобы был объективный и прогнозируемый ценовой маркер", – написала Буймистер.

Депутат также напомнила, что до введения рынка электроэнергии год назад действовало формульное ценообразование (т.н. "Роттердам+") – после отмены которого энергоотрасль оказалась в кризисе. В частности, энергокомпании несут значительные убытки, задолженность участников рынка достигла десятков миллиардов, почти остановилась угольная отрасль, а шахтеры вышли на протесты.

По ее словам, формульное ценообразование стоит ввести как временную меру – на год. После чего ввести полноценный рынок электроэнергии, учтя и исправив допущенные ошибки.

"За это время необходимо проанализировать сделанные ошибки, провести санацию финансов энергопредприятий, восстановить платежную дисциплину, вернуть прогнозируемость цены тока, плотно прищемить лазейки для коррупции и потом вместе с Секретариатом Энергетического сообщества и международными партнерами внедрить полноценный рынок. Без различных административных ограничений и соответствующих искажений", – подчеркнула Буймистер.

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Напомним, с 1 июля 2019 года была введенна новая модель рынка электроэнергии. Она пришла на смену т.н. модели пула, где цены были регулируемые государством. Стоимость электроэнергии для промышленности рассчитывалась согласно постановлению НКРЭКУ 289 от 23 марта 2016 г. "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии" (т.н. формула "Роттердам+").

Постановление устанавливало прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 г. с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения – т.н. "Амстердам+". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

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