8 и 9 ноября в столице Украины пройдет Киевский международный экономический форум (КМЭФ), который уже шестой год подрядсобирает вместе известных мировых экономистов, влиятельных бизнесменов, представителей украинского истеблишмента и авторитетных экономических экспертов.

Главный вопрос форума в 2019 году — будущее в меняющемся мире. От бизнес-кейсов до визионерских идей — докладчики КМЭФ расскажут о скорых изменениях экономики под влиянием технологий. Предприниматели, топ-менеджмент, аналитики и стратеги компаний, а также руководители международных организаций ответят на главный вопрос: что такое четвертая промышленная революция и как к ней подготовиться?

Почему стоит посетить КМЭФ 2019

КМЭФ — это главная платформа для представителей бизнеса, экономистов, ученых и инвесторов, в рамках которой обсуждаются глобальные тренды, формируется вектор развития на 2020 год, устанавливаются новые бизнес-контакты и укрепляются партнерские отношения.

В этом году на форуме спикеры раскроют концепции ведения бизнеса в условиях климатических изменений и механизмы эффективного регулирования природных катаклизмов ввиду их прямого влияния на экономику. Вы будете знать, как подготовить свой бизнес к последствиям климатических изменений.

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О рисках и последствиях глобального кризиса расскажут спикеры из мировых финансовых институций, которые обладают самой актуальной и авторитетной информацией об экономике мира. Вы сможете подготовиться к новому этапу развития финансовой системы.

Своим видением будущего финансовой мировой системы поделятся:

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Роберт Купман — главный экономист Всемирной торговой организации;

Джованни Сальветти — управляющий директор международной банковской группы Rothschild в странах СНГ;

Вазиль Худак — Вице-президент Европейского инвестиционного банка;

Йохан Элиаш — шведский бизнесмен-миллиардер, председатель и исполнительный директор компании Head.

Также на форуме бизнес-кейсами по привлечению инвестиций поделятся представители мировых компаний с миллионными оборотами, инвестиционных фондов и международных банков. Вы узнаете о новых подходах по привлечению прямых иностранных инвестиций для развития бизнеса.

Кроме образовательных целей, одной из главных задач КМЭФ является повышение инвестиционной привлекательности Украины. Чтобы ознакомиться с бизнес-возможностями Украины на форум приглашены потенциальные иностранные инвесторы.

Неизменным стратегическим партнером Форума является холдинговая компания UFuture, которая объединяет компании и социальные проекты Василия Хмельницкого.

Инициатор форума Василий Хмельницкий прокомментировал идею создания и проведения форума:

"Мы живем в век глобальных и очень быстрых изменений. Они вдохновляют и волнуют одновременно. Украина стоит перед выбором: держаться за хрупкую стабильность или смело двигаться в инновационном направлении. Именно сегодня мы можем сделать квантовый скачок в развитии — для этого нам нужны знания, сотрудничество и решительные действия. Я вижу успех нашего общего будущего в синергии модернизированного государственного сектора, энергии предпринимателей и таланте ученых. Мы должны объединиться ради глобальных целей, которые стоят перед человечеством. Время двигаться вперед, трансформировать бизнес и экономику в соответствии с требованиями современности. Ведь КМЭФ проводится, чтобы мы почувствовали тенденции будущего и стали теми, кто воплощает их в жизнь".

Киевский международный экономический форум — постоянная площадка для формирования стратегии экономического развития Украины. Ежегодно форум собирает около 2000 гостей и докладчиков из более чем 30 стран для создания комплексных стратегий модернизации бизнеса с акцентом на адаптивность и инновации.

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