В Турции расследуют покупку антрацита с оккупированного Донбасса – СМИ

Законодательство ЕС по этому вопросу до сих пор официально не интерпретировано

Власти Турции первыми после Украины начали расследование возможного ввоза угля антрацитовой группы с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщило "Польское радио" со ссылкой на расследование журналистов Dziennik Gazeta Prawna.

Издание обратилось в дипломатические учреждения 18 европейских государств относительно их действий по блокированию покупки местными фирмами угля с оккупированной части Донбасса. В ответ только Анкара заявила, что расследует информацию о ввозе антрацита с неподконтрольных правительству Украины территорий.

"Остальные попытались переадресовать вопрос к кому-то другому или просто заявили о приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины", – отмечает издание.

Например, власти Болгарии заявили, что ЕС ввел эмбарго только на торговлю с Крымом и Севастополем.

"Нет аналогичных правовых актов, которые бы запрещали импорт из самопровозглашенных, так называемых и непризнанных "ДНР/ЛНР", – говорится в официальном ответе на запрос польской газеты.

Также отмечается, что эту позицию поддержала и Польша. При этом ряд европейских министерств запрос газеты проигнорировали.

Однако юристы, с которыми беседовали авторы статьи, отмечают, что возможна также иная интерпретация законодательства Евросоюза: поскольку обе так называемые "республики" оказались в "черном списке" ЕС, то нелегальной является каждая транзакция, которая приносит "республикам" прибыль.

5 июля евродепутат Ярослав Валенса обратился к Еврокомиссии с запросом об обязательной интерпретации этого вопроса. Ответа нет до сих пор.

Напомним, еще в 2017 году министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил ввоз в Польшу антрацита из оккупированных районов Донбасса. Тогда глава Минэнергоугля Украины Игорь Насалик назвал ситуацию "очень неприятной".

При этом Минэнергоугля направило информацию о вариантах и возможностях идентификации угля из ОРДЛО в посольства Украины в Турции, Нидерландах, Испании, Молдове, Болгарии, Бельгии, Польше и Румынии для принятия всех возможных мер об информировании местных портов, таможенных органов, существующих и потенциальных покупателей.