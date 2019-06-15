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В Украине есть залежи угля, которых хватит на десятки лет

15 июня, 00:20

Шахтеры в Украине добывают уголь, для теплоэлектростанций, а те дают свет десяткам миллионов украинцев


В Украине есть залежи угля, которых хватит на десятки лет. А мир ищет другие, более безопасные для природы источники энергии.

Шахтеры в Украине добывают уголь, для теплоэлектростанций. А те дают свет десяткам миллионов украинцев. Именно за счет ТЭС держится баланс в энергосистеме: они дают больше или меньше энергии в разное время суток, в зависимости от потребностей страны.

Развивать угольную отрасль – сверхважно. Это намерение Украина прописала в своей энергостратегии до 2035 года.

Для украинской энергонезависимости угля – стратегический ресурс. Об этом говорили в Днепре участники третьей международной профильной конференции. Запасов стране должно хватить на десятки лет. Шахтерам будет работа. Это понимают и промышленные предприятия, которым для работы нужен уголь.

"Донецксталь" постоянно инвестирует в новое оборудование и людей.

"На сегодняшний день наша инвестиционная программа предусматривает, что будут созданы тысячи рабочих мест. Это, в свою очередь, требует от нас определенной ответственности перед людьми, работающими на предприятии и в плане заработных плат и в плане социальных гарантий и в плане вопросов охраны труда и безопасности", – говорит Ильдар Салеев, генеральный директор "Донецкстали".

Ранее мы писали, что на Донбассе горняки подготовились для рекордной добычи угля.

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Тег видео, шахтеры, уголь

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