В Украине оштрафовали табачных гигантов и дистрибьютора

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 10 октября оштрафовал ряд табачных компаний и крупнейшего дистрибьютора "Тедис Украина" (TEDIS Ukraine) на общую сумму 6,5 млрд грн. Об этом написал глава комитета Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.

Он перечислил компании и размер штрафа для каждой из них:

"Тедис Украина" – 3,4 млрд грн;

"Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" – 366 млн грн;

"Филип Моррис Украина" – 814 млн грн;

"Джей Ти Интернешнл Украина" – 434 млн грн;

"Джей Ти Интернешнл Компани Украина – 488 млн грн;

"Империал Тобакко Продакшн Украина" –167 млн грн;

"Империал Тобакко Юкрейн" – 292 млн грн;

"Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" – 80 млн грн;

А/Т табачная компания "В.А.Т.- Прилуки" – 448 млн грн.

"Поведение этих компаний было согласованным, а результатом сотрудничества с единственным и общим для всех производителей дистрибьютором на рынке первичной продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров для других компаний. На практике нарушители установили такие условия для заключения договоров с другими, кроме "Тедис", потенциальными дистрибьюторами, которые просто сделали невозможным их появление на этом рынке", – добавил Терентьев.

В свою очередь компания "Тедис Украина" отрицает обвинения АМКУ в "нарушении законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий" и намерена обжаловать решение комитета.

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"По существу самого дела, то решение Антимонопольного комитета принято с нарушением требований действующего законодательства, без имеющейся доказательной базы и по надуманным основаниям. Компания работала и продолжает работать исключительно в рамках законодательного поля", – говорится в заявлении "Тедис Украина", обнародованного пресс-службой.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году Верховный суд подтвердил необходимость уплаты "Тедис Украина" штрафа в 431 млн грн, наложенного АМКУ.

Напомним, кроме проблем с монопольным положением "Тедиса", весной-2017 года вокруг компании разгорелся серьезный скандал. Тогда силовики разоблачили схему особо крупной неуплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен через "Тедис". В том числе компанию обвиняли в финансировании терроризма. Сама "Тедис Украина" отрицала все обвинения Генеральной прокуратуры.

Также правоохранители провели обыски в АМУК, связанные с делом табачного дистрибьютора. СМИ сообщали, что руководство АМКУ заподозрили в получении взяток от "Тедиса".

После того как в результаты обысков были арестованы счета дистрибьютора, в Украине возник дефицит сигарет. Нехватку табачных изделий на рынке удалось компенсировать после заключения продавцами сигарет договоров с более мелкими дистрибьюторами.

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