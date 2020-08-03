В Украине открылся рынок газа для населения: формула "Амстердам+" прекратила действие

С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

"Сегодня (1 августа – ред.) открылся рынок газа для украинцев и будто ничего не изменилось. Земля крутится, газ течет по трубе, поставщик – тот самый газсбыт, что и вчера. Но одновременно изменилось все – украинцы наконец получили возможность почувствовать себя свободными клиентами, которые имеют право выбора, вместо статуса потребителя", – написал 1 августа в Facebook председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Соответственно, с 1 августа приостановила действие формула ценообразования на газ на базе газового хаба TTF в Нидерландах плюс стоимость его доставки – так называемая формула "Амстердам+".

Однако стоимость газа для населения и в дальнейшем продолжит формироваться по принципу импортного паритета – то есть цена газа на европейском хабе плюс стоимость его доставки в Украину.

"Пока мы являемся нетто-импортером газа, цена в Украине будет "импортный паритет плюс". Иначе работать не может. Если добыча превысит потребление, то будет формула экспортный паритет. Это аксиомы рыночных механизмов, иначе не работает", – пояснил в конце июля генеральный директор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

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Формула импортного паритета при определении цены на газ закреплена в решении правительства о выборе поставщика "последней надежды", которым стал государственный НАК "Нафтогаз Украины". Согласно постановлению Кабинета министров, поставщик "последней надежды" вынужден гарантированно продавать газ населению течение 60 дней по цене на газовом на хабе в Германии NCG плюс стоимость доставки в Украину.

Напомним, принцип импортного паритета при формировании цены на природный газ для населения действует с 2017 года. К 2020 году действовала так называемая формула "Дюссельдорф+", то есть цена на хабе NCG плюс доставка в Украину. С февраля 2020 года начала действовать формула "Амстердам+", которая предусматривала стоимость газа на хабе TTF плюс его доставку. Такой подход для определения цены газа для населения был введен правительством Алексея Гончарука и утвержден правительством Дениса Шмыгаля в меморандуме с МВФ.

Формула импортного паритета – "Роттердам+" – также действовала в Украине в 2016-2019 годах для определения стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля при содействии Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам+".