В Украине отремонтируют 45 мостов, а пенсия выросла на 36 процентов: итоги дня

Сегодня, 20:02

Пенсии выплачивают по графику, налоги с алиментов платить уже не нужно, разработаны новые правила правописания по украинскому языку


ОБЩЕСТВО

46 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, трое были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Только 42% внутренне перемещенных лиц трудоустроены, свидетельствуют данные отчета Международной организации миграции (МОМ).

55,6% месячной потребности направлено по состоянию на 14.08.2018 на выплату пенсий. В Пенсионном фонде утверждают: финансирование и выплата пенсий происходит по установленному графику.

С 28 июля украинцам больше не нужно платить налоги с алиментов. Соответствующая норма закреплена в изменениях в Налоговый кодекс, которые уже действуют, сообщила ГФС. Изменениями предусмотрено, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются алименты, в том числе алименты, выплачиваемые нерезидентом.

Проект новой редакции украинского правописания опубликовало Министерство образования и науки на своем сайте для общественного обсуждения. Сообщается, что он разработан на фундаменте украинской традиции правописания с учетом новейших языковых явлений, получающих распространение в разных сферах общественной, научной и культурной жизни.

До 1 октября Министерство образования и науки продлило вступительную кампанию в учреждения профобразования.

45 мостов Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") в 2018 году планирует капитально отремонтировать, на что будет выделено 2,3 млрд грн, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Только 28% опрошенных внутренне перемещенных лиц заявляют, что готовы вернуться на свое постоянное место жительства. Об этом говорится в исследовании Международной организации по миграции в Украине и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В марте этого года доля таких граждан была 25%.

Выросла почти на 36% по состоянию на 1 июля средняя пенсия по сравнению с ее размером по состоянию на аналогичный период 2017 года. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. По данным Пенсионного фонда, средний размер пенсии вместе с целевой денежной помощью по состоянию на 1 июля 2018 года составил 2562 грн

ЭКОНОМИКА

Укрепил на 1 копейку до 27,45 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 16 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 15 августа.

Растет 10 кварталов подряд экономика Украины, утверждают данные Государственной службы статистики. Так, рост реального ВВП во втором квартале текущего года составил 3,6% по сравнению со вторым кварталом 2017 года. По сравнению с 1-м кварталом 2018 года ВВП увеличился на 0,9% (с учетом сезонного фактора).

До конца текущего года новые лавы должны быть введены в эксплуатацию на шахтах "Капитальная" ГП "Мирноградуголь", "Кураховская" ГП "Селидовуголь" и шахтоуправлении "Южнодонбасское №1", сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на вице-премьера Владимира Кистиона.

1,68 млн тонн составляли запасы угля на складах электростанций (ТЭС и ТЭЦ) на 14 августа, что на 0,42 млн тонн, или 20,2%, ниже показателя годичной давности, сообщило Минэнергоугля. Согласно его данным, ситуация с накоплением запасов природного газа обстоит значительно лучше: на 14 августа они достигли 13,5 млрд куб. м, что всего на 2,2%, меньше, чем на 14 августа прошлого года.

Увеличилось на 33% негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июне по сравнению с январем-июнем 2017 года и составило 2,658 млрд долл. (за январь-июнь 2017 – 2 млрд), сообщила Государственная служба статистики.

1,020 млрд грн и 50,276 млн долл. привлекло в государственный бюджет Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа. Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 126, 322 и 1022 дня со средневзвешенной доходностью 18%, 17,90% и 16,7% годовых, соответственно. Средства в долларах привлечены посредством продажи облигаций на 196 дней с доходностью 5,95% годовых.

МИР

Резко повысила пошлины на некоторые американские товары Турция в ответ на санкции США. Анкара повысила, в частности, пошлины на импортируемые из США табачные изделия. Пошлины на них выросли на 60%. Новые меры затронули алкогольную продукцию – пошлины на нее повышены на 140%, автомобили – до 120%, косметические изделия – до 60%, рис – на 50%, фрукты – на 20%.

К 2022 году когда исполнится 75 лет с момента обретения Индией независимости, или раньше, сын или дочь Индии направится в космос, – заверил премьер-министр страны Нарендра Моди. Руководитель индийского космического агентства ISRO Сиван Кайласавадиву заявил о плотном графике работ, но подтвердил реальность этого прогноза.

Штраф до 150 млн евро грозит предприятию, которое занималось обслуживанием путепровода, обрушившегося близ Генуи. Об этом сообщил министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли. Итальянские спасатели продолжают разбирать завалы на месте трагедии. Министерство внутренних дел Италии подтвердило новые данные о количестве жертв, которое уже достигло 38.
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Автор:

Сергей Гусев

Источник:

"Сегодня"

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