В Украине пересчитают пенсии: как повышение зависит от "минималки"

В Министерстве социальной политики Украины развенчали миф о том, что пенсии в солидарной системе якобы будут уменьшаться или останутся на прежнем уровне, а повышения выплат в 2019 году не будет.

"Утверждается, что со следующего года минимальная зарплата будет расти, а пенсия якобы останется на существующем уровне. Здесь правды ровно половина – правда в том, что минимальная зарплата будет расти, но на самом деле будет расти и пенсия", – отметили в пресс-службе Минсоцполитики.

Ведомство напомнило, что пенсионная система запускает механизм автоматического осовременивания пенсий. Это значит, что каждый год пенсии автоматически пересчитываются по единой для всех формуле: 50% роста инфляции плюс 50% роста средней заработной платы.

"На полученный по этой формуле процент будут повышены пенсии. Темпы этого роста позволят не только избежать обесценивания пенсионных выплат от инфляционных процессов, но и перекрыть их, увеличив реальный доход пенсионеров", – отмечают в Минсоцполитики.

В министерстве также подчеркивают, что рост минимальной зарплаты продолжит детенизацию экономики. Также увеличение минимальных зарплат способствует росту уровня средних зарплат.

Как известно, минимальная зарплата выросла с 3 200 гривен до 3 723 гривен. Отметим, власти обсуждали повышение "минималки" до 4100-4200 гривен, однако пока этого не произошло. Как предупреждал премьер-министр Владимир Гройсман, такой рост минзарплаты в 2018 году возможен только в случае активного экономического роста.

А по данным Госстата, количество сотрудников с заработной платой более 10 тысяч гривен в июне 2018 года выросло с 17% до 26,8%:



