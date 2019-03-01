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В Украине планируют добывать газ с глубины 7 км

Сегодня, 14:33

За последний год существенно стабилизировалась политика государства по отношению к газодобывающим компаниям

В Украине планируют добывать газ с глубины 7 км //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/924/dda/5c7924dda74e0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/924/dda/5c7924dda74e0.png Экономика За последний год существенно стабилизировалась политика государства по отношению к газодобывающим компаниям

"Наша цель – переход на новые глубинные горизонты более 7 тыс. м, где до нас еще никто не добывал газ в Украине". - сказал во время своего выступления на Ukrainian Energy Forum-2019 в Киеве генеральный директор компании ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

По его словам, за последний год существенно стабилизировалась регуляторная среда и фискальная политика государства по отношению к газодобывающим компаниям, и сегодня необходимо сделать приоритетным вопросом определение возможностей в наращивании объемов добычи.

"За 4 года наша компания увеличила добычу газа более чем в 3 раза – с 500 млн куб. м до более 1,6 млрд куб. м газа. Мы уверены, что такой эффект можно масштабировать на всю отрасль", - сказал Щуров. 

Эксперт отметил, что есть три ключевых драйвера изменений: системные инвестиции, технологии и эффективная работа с действующим фондом компаний всех форм собственности. Для этого ДТЭК Нефтегаз в прошлом году первым в украинской газодобывающей отрасли создал на базе компании Технологический центр, направленный на системный поиск, адаптацию и внедрение передовых инновационных технологий.

"Технологический прогресс отрасли должен стать одним из ключевых факторов достижения энергонезависимости Украины". – прокомментировал Игорь Щуров. 

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Тег добыча газа, природный газ, ДТЭК Нефтегаз

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