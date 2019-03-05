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В Украине подорожала капуста и подешевела курятина: что произошло с ценами за месяц

Сегодня, 12:49

Курятина за последний месяц подешевела на 12,42%

Фото: Pixabay
В Украине подорожала капуста и подешевела курятина: что произошло с ценами за месяц //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e51/e09/5c7e51e09a95c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e51/e09/5c7e51e09a95c.jpg Экономика Курятина за последний месяц подешевела на 12,42%

С 5 февраля по 5 марта цены на капусту в Украине повысились на 124,46%, а на курятину – снизились на 12,42%, следует из данных онлайн-сервиса "Инфляционный барометр" Министерства экономического развития и торговли.

ТОП-5 продуктов, которые подорожали больше всего за месяц:

  • капуста – 54,5 грн/кг (+124,46% или 30,22 грн);
  • яйца – 32,85 грн/10 шт. (+9,9% или 2,96 грн);
  • ржаной хлеб – 27,66 грн/кг (+6,71% или 1,74 грн);
  • пшеничный хлеб – 36,69 грн/кг (+6,56% или 2,26 грн;
  • гречневые крупы – 22,14 грн/кг (+6,54% или 1,36 грн).

ТОП-5 продуктов, стоимость которых снизилась больше всего:

  • курятина – 97,92 грн/кг (-12,42% или 13,88 грн);
  • свекла – 12,17 грн/кг (-9,18% или 1,23 грн);
  • говядина – 136,95 грн/кг (-8,68% или 13,02 грн);
  • свинина – 95,66 грн/кг (-5,46% или 5,53 грн);
  • лук – 19,63 грн/кг (-5,4% или 1,12 грн).

Сервис учитывает цены интернет-магазинов сетевых супермаркетов. На сайте отмечается, что их не следует сравнивать с данными Государственной службы статистики.

Источник: regulation.gov.ua

Ранее Госстат сообщил, что по итогам 2018 года производство гречки выросло на 16,3%. В целом за год было произведено 63,398 тыс. тонн гречки – ядрицы и сечки (дробленой гречки, которая потеряла целостность ядер).

Кроме того, по данным Госстата, в прошлом году украинские предприятия сократили объемы производства хлеба на 9,6% – до 949 тысяч тонн.

В Украине подешевел доллар – за месяц американская валюта потеряла в цене 50 копеек. Журналисты "Сегодня" сделали контрольную закупку, чтобы выяснить, повлияло ли укрепление гривни на цены на продукты:

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Тег продукты, цены на продукты, продукты питания

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Источник:

Сегодня

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