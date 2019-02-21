В Украине подсчитали штрафы за некачественные продукты

По итогам 2018 года штрафы получили 235 субъектов хозяйствования

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Украине подсчитали штрафы за некачественные продукты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9e9/0fa/5c59e90facd76.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9e9/0fa/5c59e90facd76.jpg 2019-02-21T17:50:00+02:00 Экономика По итогам 2018 года штрафы получили 235 субъектов хозяйствования

По итогам проверок в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов в 2018 году в Украине оштрафовали 235 субъектов хозяйствования на сумму 7,11 млн гривен.

Об этом говорится в публичном отчете председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей об итогах деятельности Госпотребслужбы в 2018 году.

По данным ведомства, в прошлом году специалисты провели 27 577 проверок.

В частности, в сфере ветеринарной медицины оштрафованы 1107 человек на сумму 186,45 тыс. гривен.

"Субъектам хозяйствования выдано 3505 обязательных для выполнения в определенные сроки письменных требований… по устранению нарушений требований законодательства", – сказано в отчете.

Напомним, в конце 2018 года Кабинет министров Украины утвердил критерии для оценивания степени риска от осуществления хозяйственной деятельности для санитарного и эпидемиологического благополучия населения, а также периодичность мероприятий контроля.

Подробнее читайте в статье: Баллы за риск: что изменят новые проверки предприятий в Украине.

Ранее мы рассказывали о сложной ситуации, которая сложилась с проверкой пищевых предприятий и продуктов питания в Украине:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине подсчитали штрафы за некачественные продукты". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.