В Украине подсчитали штрафы за некачественные продукты
По итогам 2018 года штрафы получили 235 субъектов хозяйствования
По итогам проверок в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов в 2018 году в Украине оштрафовали 235 субъектов хозяйствования на сумму 7,11 млн гривен.
Об этом говорится в публичном отчете председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей об итогах деятельности Госпотребслужбы в 2018 году.
По данным ведомства, в прошлом году специалисты провели 27 577 проверок.
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В частности, в сфере ветеринарной медицины оштрафованы 1107 человек на сумму 186,45 тыс. гривен.
"Субъектам хозяйствования выдано 3505 обязательных для выполнения в определенные сроки письменных требований… по устранению нарушений требований законодательства", – сказано в отчете.
Напомним, в конце 2018 года Кабинет министров Украины утвердил критерии для оценивания степени риска от осуществления хозяйственной деятельности для санитарного и эпидемиологического благополучия населения, а также периодичность мероприятий контроля.
Подробнее читайте в статье: Баллы за риск: что изменят новые проверки предприятий в Украине.
Ранее мы рассказывали о сложной ситуации, которая сложилась с проверкой пищевых предприятий и продуктов питания в Украине:
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