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В Украине подсчитали штрафы за некачественные продукты

Сегодня, 17:50

По итогам 2018 года штрафы получили 235 субъектов хозяйствования

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня
В Украине подсчитали штрафы за некачественные продукты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9e9/0fa/5c59e90facd76.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9e9/0fa/5c59e90facd76.jpg Экономика По итогам 2018 года штрафы получили 235 субъектов хозяйствования

По итогам проверок в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов в 2018 году в Украине оштрафовали 235 субъектов хозяйствования на сумму 7,11 млн гривен.

Об этом говорится в публичном отчете председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей об итогах деятельности Госпотребслужбы в 2018 году.

По данным ведомства, в прошлом году специалисты провели 27 577 проверок.

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В частности, в сфере ветеринарной медицины оштрафованы 1107 человек на сумму 186,45 тыс. гривен.

"Субъектам хозяйствования выдано 3505 обязательных для выполнения в определенные сроки письменных требований… по устранению нарушений требований законодательства", – сказано в отчете.

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Напомним, в конце 2018 года Кабинет министров Украины утвердил критерии для оценивания степени риска от осуществления хозяйственной деятельности для санитарного и эпидемиологического благополучия населения, а также периодичность мероприятий контроля.

Подробнее читайте в статье: Баллы за риск: что изменят новые проверки предприятий в Украине.

Ранее мы рассказывали о сложной ситуации, которая сложилась с проверкой пищевых предприятий и продуктов питания в Украине:

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Тег штрафы, проверки, госпотребслужба, продукты питания

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