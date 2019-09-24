В Украине появится цифровая ТЭС

Кураховская ТЭС / Фото: Wikipedia

В Украине разработали математическую модель для цифровизации ТЭС. Над проектом работали специалисты энергетической компании ДТЭК, в качестве пилота для такой трансформации была выбрана Кураховская ТЭС. Об этом рассказал Дмитрий Осыка, руководитель программы цифровой трансформации ДТЭК.

"Мы построили математическую модель, которая считывает данные с энергоблока по датчикам и подсказывает операторам-диспетчерам, какой режим нужно выбирать. Все как в автомобиле: если аккуратно жать на педаль газа, то бензин можно сэкономить. Поэтому наша команда сейчас озадачена вопросами аналитики выходов из строя оборудования и построения модели, предсказывающей поломки, – отметил Дмитрий Осыка. – Мы пилотируем такую систему на двух энергоблоках Кураховской ТЭС".

В рамках проекта цифровой ТЭС компания ДТЭК установит цифровые весы, цифровые золомеры. "Такие устройства измеряют объем продукции, которые мы загружаем в энергоблок, определяют ее качество", - отметил руководитель проекта цифровых трансформаций ДТЭК.

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По его словам, цифровая ТЭС – это огромный проект, который в итоге поможет сэкономить миллионы.

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"Как вы понимаете, это огромный объект. Каждый энергоблок – размером с 8-этажное здание. На каждой ТЭС их несколько. Здесь сжигается уголь и производится электроэнергия. Естественно, мы боремся за каждый грамм топлива, которое необходимо для розжига энергоблока и генерации электроэнергии", – рассказал Дмитрий Осыка.

По его оценке, проект цифровой ТЭС – это экономия десятков миллионов гривен в год на одной ТЭС, и в случае успеха такой проект окупится очень быстро.

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