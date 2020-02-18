В Украине считают миллионеров: сколько богачей уже показались налоговой

Всего о доходах отчиталось почти 20 тысяч человек

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

С 1 января 2020 года в Украине стартовала кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году. Она продлится до 30 апреля, однако почти 20 тысяч украинцев уже отчитались о доходах. Об этом сообщила Государственная налоговая служба (ГНС).

По подсчетам налоговиков доход в размере более одного миллиона гривен за 2019 год показали 384 человека. Большинство из них получило доходы от продажи или аренды недвижимости и другого имущества. Есть также те, кто получил свои состояния в наследство или в качестве подарка. Самую крупную полученную сумму задекларировал житель Киева, который получил в 2019 году 500 млн гривен дохода, причем 200 млн гривен из этой суммы оказались наследством.

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Всего же в январе-2020 украинцы задекларировали 3,9 млрд грн доходов. Это на 9% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Кроме того, украинцы задекларировали к уплате в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 86,9 млн грн и военный сбор в размере 14,6 млн грн, что почти на 10% и на 11% превышает показатели за аналогичный период прошлого года соответственно.

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Активнее всего кампания декларирования доходов проходит в Киеве, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, добавили в налоговой.

Напомним, еще в начале 2019 года налоговая запустила онлайн-сервис по автоматическому заполнению деклараций. Он частично автоматически заполняет декларации об имущественном состоянии и доходах на основе данных плательщика налогов, информации о его доходах из Госреестра физлиц и ведомостей об объектах движимого и недвижимого имущества.

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