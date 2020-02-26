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В Украине создадут Технологический нефтегазовый хаб

26 февраля, 14:42

Он может стать эффективным инструментом для привлечения в Украину новых технологий и площадкой, где будут решаться сложные кейсы газодобывающих компаний для увеличения добычи природного газа

Технологический хаб сможет на системной основе привлекать инновации, передовые технологии, международные стартапы и экспертов мирового нефтегазового рынка. Об этом сообщил генеральный директор компании ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров на конференции Ukrainian Energy Forum.

"Сегодня вся нефтегазовая отрасль Украины остро нуждается в современных технологиях. Нам нужна качественная основа для подготовки к технологическим прорывам как в доразведке и интенсификации действующих месторождений, так и в привлечении новейших технологий для трудноизвлекаемых запасов и разработки морского шельфа, которых в Украине в принципе нет. Именно с этой целью ДТЭК Нефтегаз приступил к реализации масштабного национального проекта – созданию Технологического нефтегазового хаба, который сформирует новые тенденции развития отрасли", – отметил Игорь Щуров.

Цель хаба – создать эффективный инструмент для привлечения в Украину новых технологий и площадку, где будут решаться сложные кейсы газодобывающих компаний для увеличения добычи природного газа.

Равноправными участниками Технологического хаба станут добывающие и сервисные компании, научные локальные и международные институции, стартапы. Как отметил спикер, стратегическими партнерами в этом вопросе инициаторы проекта видят правительство и образовательный сектор.

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"Именно это станет движущей конкурентоспособной силой для страны и обеспечит достижение энергетической независимости Украины", – объяснил во время выступления Щуров.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Нефтегаз инвестирует более 10 млрд грн в украинскую газодобычу.

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газ нефть добыча газа ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров

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