В Украине стало меньше абонентов мобильной связи
За год количество абонентов мобильной связи сократилось на 1,78 млн человек
Количество абонентов мобильной связи в Украине по состоянию на 1 января 2019 года составляло 53,93 млн человек, следует из данных, обнародованных Государственной службой статистики сегодня, 19 февраля.
Таким образом, за год их число уменьшилось на 1,78 млн – по состоянию на 1 января 2018 года абонентов мобильной связи в стране насчитывалось 55,71 млн человек.
По данным ведомства, число абонентов кабельного телевидения сократилось до 2,20 млн (годом ранее – 2,34 млн).
При этом количество абонентов интернета увеличилось к началу года до 26,07 млн (годом ранее – 23,63 млн).
Таблица: ukrstat.gov.ua
Напомним, c 13 декабря 2018 года в Украине начал работать новый порядок регистрации мобильных абонентов. В первую очередь он касается тех, кто пользуется услугами припейд-связи, т.е. без регистрации и заключения договоров. Сайт "Сегодня" разбирался, что изменилось для абонентов, выросло ли количество зарегистрированных пользователей в мобильных сетях и каких нововведений в этой сфере ждать в 2019 году.
О новых правилах читайте также в статье "Сегодня": Операторы рассказали, зачем нужна регистрация абонентов.
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