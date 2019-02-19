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В Украине стало меньше абонентов мобильной связи

Сегодня, 17:35

За год количество абонентов мобильной связи сократилось на 1,78 млн человек

Фото: Pixabay
В Украине стало меньше абонентов мобильной связи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c21/22b/5c6c2122b3d8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c21/22b/5c6c2122b3d8b.jpg Экономика За год количество абонентов мобильной связи сократилось на 1,78 млн человек

Количество абонентов мобильной связи в Украине по состоянию на 1 января 2019 года составляло 53,93 млн человек, следует из данных, обнародованных Государственной службой статистики сегодня, 19 февраля.

Таким образом, за год их число уменьшилось на 1,78 млн – по состоянию на 1 января 2018 года абонентов мобильной связи в стране насчитывалось 55,71 млн человек.

По данным ведомства, число абонентов кабельного телевидения сократилось до 2,20 млн (годом ранее – 2,34 млн).

При этом количество абонентов интернета увеличилось к началу года до 26,07 млн (годом ранее – 23,63 млн).

Таблица: ukrstat.gov.ua

Напомним, c 13 декабря 2018 года в Украине начал работать новый порядок регистрации мобильных абонентов. В первую очередь он касается тех, кто пользуется услугами припейд-связи, т.е. без регистрации и заключения договоров. Сайт "Сегодня" разбирался, что изменилось для абонентов, выросло ли количество зарегистрированных пользователей в мобильных сетях и каких нововведений в этой сфере ждать в 2019 году. 

О новых правилах читайте также в статье "Сегодня": Операторы рассказали, зачем нужна регистрация абонентов.

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Тег мобильная связь, связь, Госстат

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Источник:

Сегодня

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