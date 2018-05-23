В Украине возник дефицит квалифицированных кадров

Сегодня, 00:32

Удержать украинцев может не только достойная оплата труда, считает премьер-министр 


Сейчас в Украине возник дефицит квалифицированных кадров. Удержать украинцев может не только достойная оплата труда, считает премьер-министр Владимир Гройсман. Нужно готовить специалистов. профессии которых востребованы.

"Предприниматели, которые инвестируют в развитие экономики, уже сегодня говорят, что им не хватает кадров. Нам надо определить, кто нам нужен в Украине, и где мы можем пополнить временно этими ресурсами нашу экономику", – сказал Владимир Гройсман.

Ранее заместитель министра социальной политики Ольга Крентовская заявила, что отток трудоспособного населения из Украины достиг критического уровня.

По ее словам, только с 2013 по 2016 из страны выехало три миллиона экономически активных граждан. По официальным данным, за рубежом сейчас работают около 5 млн наших соотечественников, по неофициальным, – до 8 млн.

Если тенденцию не изменить, дефицит кадров будет угрожать экономической безопасности Украины.

Как сообщалось, украинцы стали меньше пересылать денег из-за границы и больше — внутри страны, подсчитали специалисты Национального банка. Но при этом каждый третий доллар — это переводы из-за рубежа, прежде всего от наших заробитчан в Европе. А вот отток валюты за границу на порядок меньше.
Украина, Гройсман, трудовая миграция

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"Сегодня"

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