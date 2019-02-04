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В Украине вводят новую маркировку продуктов: Порошенко подписал закон

Сегодня, 15:09

Страна переходит на европейские нормы - требования к информации на упаковке станут жестче

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня
В Украине вводят новую маркировку продуктов: Порошенко подписал закон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1c3/dd5/5c41c3dd56520.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1c3/dd5/5c41c3dd56520.jpg Экономика Страна переходит на европейские нормы - требования к информации на упаковке станут жестче

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах. Об этом сообщил заместитель главы Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко.

"Имеем возвращенный с подписью президента Украины закон об информации для потребителей о пищевых продуктах", - написал Бакуменко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что закон предусматривает комплексное урегулирование всех вопросов, связанных с предоставлением информации о пищевых продуктах. Документ призван защитить потребителей и наладить систему маркировки продуктов в соответствии с нормами ЕС.

Документ должен вступить в силу спустя полгода после опубликования, то есть летом 2019 года. 

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект № 8450 "Об информации для потребителей пищевых продуктов" в декабре 2018 года.

После вступления документа в силу производителей обяжут делать надписи на упаковках читабельными, запретят им скрывать информацию о продуктах другой текстовой или графической информацией. Покупателям в обязательном порядке должна будет предоставляться информация о пищевых добавках и вспомогательных веществах, которые вызывают аллергические реакции или непереносимость.

Также обязательным будет указание на упаковке данных о том, подвергался ли пищевой продукт размораживанию. В меню кафе, ресторанов и других заведений общественного питания тоже нужно будет прописать аллергены, которые находятся в блюдах.

Также вводятся следующие нормы:

  • требования к обозначению минимального срока годности или даты "употребить до";
  • регламентация обязанностей ответственных операторов рынка;
  • правила предоставления информации о пищевых продуктах дистанционной продажи;
  • указания страны или места происхождения продукта, в случае необходимости; условия хранения и использования.

А вот информация о питательной ценности некоторых продуктов станет необязательной. Эта норма относится к продуктам, "которые не подвергались переработке или в отношении которых информация о питательной ценности не является определяющим фактором принятия потребителями решений об их покупке".

Если будут нарушены требования к маркировке, юрлиц собираются штрафовать на 15 минимальных заработных плат (мзп, 4173 грн с 1 января 2019), физлиц-предпринимателей – в размере 10 мзп.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, как маркируют продукты в Европейском Союзе, почему нормы в Украине должны измениться и какую информацию от нас утаивают производители.

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Тег продукты, требования, маркировка, упаковка, продукты питания

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Источник:

Сегодня

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