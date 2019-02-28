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В Украине выросли зарплаты: названы новые цифры

Сегодня, 20:46

По данным Госстата, за год реальная и начисленная зарплаты увеличились на 9,5% и 19,6% соответственно

Фото: Pixabay
В Украине выросли зарплаты: названы новые цифры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/549/c47/5c7549c4733b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/549/c47/5c7549c4733b7.jpg Экономика По данным Госстата, за год реальная и начисленная зарплаты увеличились на 9,5% и 19,6% соответственно

Средняя номинальная (начисленная) заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в январе 2019 года составила 9223 грн, увеличившись по сравнению с январем прошлого года на 19,6% (7711 грн).

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, обнародованном сегодня, 28 февраля.

При этом номинальная зарплата в декабре-2018 составляла 10 573 грн. Таким образом, за месяц этот показатель сократился.

В то же время реальная зарплата в январе 2019 года по сравнению с декабрем прошлом года уменьшилась на 13,6%, а относительно января-2018 – выросла на 9,5%.

Cамая высокая номинальная зарплата в январе зафиксирована в Киеве (13 721 грн), самая низкая – в Черновицкой области (6958 грн).

Инфографика: Государственная служба статистики

Напомним, номинальная зарплата – это сумма денег, начисленная работнику за определенный период в зависимости от отработанных часов или количества и качества произведенной продукции.

Реальная зарплата – это совокупность товаров и услуг, которые работник приобретает на ту сумму денег, какая останется у него от номинальной заработной платы после уплаты всех налогов и взносов обязательного характера.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя зарплата в Украине по итогам 2019 года превысит 10 500 грн:

В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева считает, что средняя зарплата в Украине должна быть не ниже 15 000 грн, чтобы граждане страны перестали ездить на заработки за границу. 

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Тег зарплаты, Госстат

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