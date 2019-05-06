В Украине заметно подорожают сигареты и алкоголь: НБУ дал прогноз

Стоимость спиртного будет повышаться каждый год, отмечают в Нацбанке

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Темпы роста стоимости табачных продуктов в Украине будут ускоренными из-за повышения ставок акцизных сборов. К такому выводу пришел Национальный банк Украины (НБУ) в инфляционном отчете за апрель-2019.

По прогнозу НБУ, в 2019 году цены на табачную продукцию в Украине вырастут на 19%. Сейчас темп роста цен на сигареты замедлился до 24%. Это может объясняться тем, что индексация специфических ставок акцизного налога на табачные изделия (на 20%) была меньше, чем темпы роста цен на эти товары, отмечает Нацбанк.

А цены на алкогольные напитки будут повышаться каждый год до 2021-го на 6-9%. На данный момент темпы роста составляют 9,9%.

Напомним, за десять лет цена спиртного в Украине увеличилась на треть в долларовом эквиваленте. Но украинцы, несмотря на подорожание, продолжают оставаться среди лидеров в потреблении алкогольных напитков.

За те же десять лет стоимость сигарет выросла в 20 раз. При этом, согласно правительственному плану, к 2022 году за одну пачку сигарет украинцы будут платить не менее 100 гривен.

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