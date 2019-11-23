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В Украине запустили онлайн-систему жалоб на таможню

23 ноября, 12:17

По словам Нефьодова, новый инструмент – это реакция на проблемы

Фото: Главное управление ГФС в Киевской области

Фото: Главное управление ГФС в Киевской области

В Украине в тестовом режиме заработала онлайн-система жалоб на работу Государственной таможенной службы (ГТС). Об этом написал глава службы Максим Нефьодов на своей странице в Facebook.

"План такой: до пяти рабочих дней на рассмотрение жалобы о работе новой таможни, попробуем отвечать по сути, человеческим языком, вся коммуникация исключительно в электронной форме", – сообщил он.

Глава ГТС добавил, что в каждом регионе выделены люди, которым будут перенаправляться жалобы, а на центральном уровне будут отслеживаться статистика и объективность ответов.

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"Сразу говорю – это инструмент реакции на проблемы, а не спама, к примеру, "снизьте пошлину" или "расскажите, как импортировать белых медведей". На такое отвечать не будем", – отметил Нефьодов.

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По его словам, с декабря служба намерена запустить этот же интерфейс в общий контактный центр правительства, который внедряет министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Новости "Сегодня" писали, 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – таможенную и налоговую службы. По итогам конкурсов таможню возглавил Максим Нефьодов, а налоговую – Сергей Верланов.

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Источник: Сегодня

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