В Украину должно быть выгодно завозить сырье, а не товары – нардеп
В промышленном комитете Верховной Рады настаивают на пересмотре таможенных тарифов
Украине следует пересмотреть таможенные тарифы. Об этом во время парламентского круглого стола на тему "Стратегия развития промышленности Украины" заявил глава Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.
"Нужно сделать так, чтобы тарифная система способствовала развитию промышленности, а не блокировала его. Потому что сегодня выгодно завозить готовую продукцию, а ввозить сырье и компоненты, чтобы сделать тут какие-то товары, – невыгодно. Это должно быть коренным изменением: выгодно ввозить сырье и материалы, вывозить – готовую продукцию, а не наоборот", – пояснил депутат.
Галасюк сказал, что недавно провел встречу на эту тему с торговым представителей Украины Натальей Микольской и сообщил ей, что нужно уже сейчас проводить плотную и интенсивную работу с Всемирной организацией торговли.
Напомним, Галасюк отмечал, что главной проблемой Украины является сырьевая экономика. В украинской промышленности занято только 8% работников, то есть менее 1,5 млн человек. В Южной Корее этот показатель составляет 17%, в Польше и Германии – почти 20%, а в Чехии – 26%.
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