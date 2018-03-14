В Украину должно быть выгодно завозить сырье, а не товары – нардеп

Украине следует пересмотреть таможенные тарифы. Об этом во время парламентского круглого стола на тему "Стратегия развития промышленности Украины" заявил глава Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

"Нужно сделать так, чтобы тарифная система способствовала развитию промышленности, а не блокировала его. Потому что сегодня выгодно завозить готовую продукцию, а ввозить сырье и компоненты, чтобы сделать тут какие-то товары, – невыгодно. Это должно быть коренным изменением: выгодно ввозить сырье и материалы, вывозить – готовую продукцию, а не наоборот", – пояснил депутат.

Галасюк сказал, что недавно провел встречу на эту тему с торговым представителей Украины Натальей Микольской и сообщил ей, что нужно уже сейчас проводить плотную и интенсивную работу с Всемирной организацией торговли.

Напомним, Галасюк отмечал, что главной проблемой Украины является сырьевая экономика. В украинской промышленности занято только 8% работников, то есть менее 1,5 млн человек. В Южной Корее этот показатель составляет 17%, в Польше и Германии – почти 20%, а в Чехии – 26%.