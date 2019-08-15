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В Украину едет важный автомобильный партнер из Германии

Сегодня, 13:19

Товарооборот Украины с землей Гессен достиг почти 300 миллионов евро

Борис Райн и Андрей Мельник. Фото: Twitter / Melnyk Andrij

Борис Райн и Андрей Мельник. Фото: Twitter / Melnyk Andrij

Германия еще в 2017 году стала крупнейшим торговым партнером Украины в Европейском Союзе. При этом к 2019 году товарооборот Украины только с федеральной землей Гессен, где развито автомобилестроение, достиг 284 миллионов евро. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Председатель парламента Гессена Борис Райн (ХДС) принял приглашение посетить Украину во главе мощной делегации. Товарооборот Украины с этой германской землей достигает 284 миллионов евро, а более 50% украинского экспорта (109 миллионов евро) – это компоненты для немецкого автопрома", – написал Мельник на своей странице в Twiiter.

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Также Мельник процитировал слова Райна об отношении к Украине: "Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть восстановлены. Поэтому санкции против России нельзя отменять", – сказал Райн.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия готова инвестировать в автомобилестроение в Украине. Наша страна, благодаря реформам, становится привлекательной для иностранных инвестиций, а прошлый 2018 год стал лучшим для ведения бизнеса:

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Германия ХДС Украина Мельник товарооборот посол Украины

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