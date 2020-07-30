В Укртелекоме объяснили, как обеспечить село высокоскоростным интернетом

Укртелеком предлагает действенный путь для достижения амбициозной цели Министерства цифровой трансформации Украины по обеспечению 95% сельского населения возможностью подключения к высокоскоростному интернету

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При условии государственно-частного партнерства амбициозная цель правительства Украины, которая была предложена сегодня во время брифинга Министерства цифровой информации, является вполне достижимой.

Данные регулярных полевых исследований Укртелекома по охвату сельского населения высокоскоростным интернетом совпадают с недавно обнародованными результатами исследования Минцифры. Сегодня только 65% сельского населения Украины имеет возможность подключиться к скоростному интернету.

Укртелеком предлагает достичь целевого показателя 95% охвата сельского населения оптическим интернетом в два этапа.

На первом этапе в течение 2-2,5 лет предлагается обеспечить интернет-доступ в 3,9 тысячи населенных пунктов, средний размер которых составляет 200 домохозяйств. Для этого нужно построить 23 тысячи километров оптических магистралей к населенным пунктам и 26 тысяч километров распределительной сети. Результатом первого этапа будет достижение 85% охвата интернетом сельского населения, а также подключение учебных, медицинских и административных учреждений в этих населенных пунктах.

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Для реализации первого этапа Укртелеком готов инвестировать 1,6 млрд грн, при этом инвестиции со стороны государства должны составить 1,4 млрд грн. Такой подход соответствует постоянной европейской практике государственно-частного партнерства.

Второй этап предусматривает подключение небольших отдаленных сел с учетом оптической инфраструктуры, построенной на первом этапе.

"Укртелеком, при условии прозрачного государственно-частного партнерства, готов удовлетворить запрос государства на развитие оптического интернета в селах. Сумму государственного финансирования в размере 5,46 млрд грн, предложенную Минцифрой, мы считаем достаточной для подключения учреждений социальной инфраструктуры. Со своей стороны Укртелеком также готов вкладывать значительные дополнительные инвестиции, необходимые для обеспечения 95% сельского населения возможностью подключения к высокоскоростному интернету", – отметил Юрий Курмаз, директор Укртелекома.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Юрий Курмаз заявил: снижение доходов от голосовой телефонии – это глобальный тренд , в то же время в компании ежегодно растут доходы от предоставления услуг интернета.

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