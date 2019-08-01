Сергей Верланов. Фото: Министерство финансов Украины / Facebook

Верланов назвал главную задачу обновленной Налоговой https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 2019-08-01T12:55:00+03:00 Экономика Глава Налоговой также сообщил, когда Служба начнет полноценно работать

Главная задача Государственной налоговой службы (ГНС) состоит в изменении отношения к предпринимателям, она не должна использоваться в качестве карающего органа. Об этом сегодня, 1 августа, заявил глава нового ведомства Сергей Верланов во время брифинга.

"Налоговая должна быть открытой, должна понимать потребности предпринимателей и решать проблемы предпринимателей в рамках своих полномочий", – сказал он.

По его словам, обновленная Налоговая будет руководствоваться принципами равенства налогоплательщиков и сервисности.

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Верланов заявил, что ГНС завершила процесс юридической регистрации своих главных управлений в областях. Всего в Украине создано 25 главных управлений Службы в регионах, которые временно возглавляют заместители глав областных Главуправлений Государственной фискальной службы (ГФС).

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Глава Налоговой также анонсировал открытые конкурсы на занятие вакантных должностей глав территориальных подразделений ГНС и добавил, что Служба начнет полноценно работать после завершения перевода сотрудников ГФС в территориальные управления ГНС.

"Сейчас осталось перевести около 30% работников. На уровне центрального аппарата мы это уже сделали. Фактически мы говорим о территориальных органах. Сейчас за несколько недель мы должны перевести около 9000 человек", – заключил он.

Новости "Сегодня" сообщали, что в декабре 2018 года Кабмин принял решение о разделении ГФС на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы. По итогам конкурсов Таможню возглавил Максим Нефьодов, а Налоговую – Сергей Верналов.

Ранее ГФС показала список самых крупных налогоплательщиков. Подробности – в нашем сюжете:

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