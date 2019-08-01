Верланов назвал главную задачу обновленной Налоговой

Главная задача Государственной налоговой службы (ГНС) состоит в изменении отношения к предпринимателям, она не должна использоваться в качестве карающего органа. Об этом сегодня, 1 августа, заявил глава нового ведомства Сергей Верланов во время брифинга.
"Налоговая должна быть открытой, должна понимать потребности предпринимателей и решать проблемы предпринимателей в рамках своих полномочий", – сказал он.
По его словам, обновленная Налоговая будет руководствоваться принципами равенства налогоплательщиков и сервисности.
Верланов заявил, что ГНС завершила процесс юридической регистрации своих главных управлений в областях. Всего в Украине создано 25 главных управлений Службы в регионах, которые временно возглавляют заместители глав областных Главуправлений Государственной фискальной службы (ГФС).
Глава Налоговой также анонсировал открытые конкурсы на занятие вакантных должностей глав территориальных подразделений ГНС и добавил, что Служба начнет полноценно работать после завершения перевода сотрудников ГФС в территориальные управления ГНС.
"Сейчас осталось перевести около 30% работников. На уровне центрального аппарата мы это уже сделали. Фактически мы говорим о территориальных органах. Сейчас за несколько недель мы должны перевести около 9000 человек", – заключил он.
Новости "Сегодня" сообщали, что в декабре 2018 года Кабмин принял решение о разделении ГФС на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы. По итогам конкурсов Таможню возглавил Максим Нефьодов, а Налоговую – Сергей Верналов.
Ранее ГФС показала список самых крупных налогоплательщиков. Подробности – в нашем сюжете:
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