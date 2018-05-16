Владимир Саенко объяснил, как получить реабилитацию за счет Фонда соцстрахования

С начала 2018 года Фонд социального страхования Украины по реформированному механизму обеспечил реабилитационным лечением в санаторно-курортных учреждениях более 10 500 застрахованных лиц, сообщил председатель правления ФССУ Владимир Саенко.

Показатели охвата реабилитационным лечением за счет ФССУ увеличились на 17%, по данным I квартала. На сегодня Фонд обеспечивает полное покрытие потребности трудоустроенных украинцев в восстановлении здоровья на базе реабилитационных отделений санаторно-курортных учреждений.

"Фонду удалось в короткие сроки изменить механизм предоставления соцуслуг таким образом, что сегодня мы не оставляем ни одно застрахованное лицо без помощи при наличии у него медицинской необходимости для прохождения реабилитационного лечения. При этом показатели своевременного прохождения такой реабилитации очень высокие – 83% лиц, имеющих сложную патологию, после восстановительного лечения, профинансированного ФССУ, возвращались к полноценной жизни и работе сразу после выписки из санатория", – рассказал председатель правления Фонда соцстрахования Владимир Саенко.

Напомним, с 1 января 2018 года Фонд в рекордно короткие сроки внедрил реформу предоставления социальных услуг, переведя их на адресность.

Пройти восстановительное лечение в реабилитационном отделении санаторно-курортного учреждения после перенесенных заболеваний и травм за счет ФССУ имеет право каждое застрахованное лицо при наличии медицинских показаний – сегодня под опекой Фонда более 12 млн человек, которые имеют официальное трудоустройство или являются физическими лицами-предпринимателями.

В частности, пройти реабилитационное лечение за счет средств Фонда социального страхования Украины можно в случае подострого периода инфаркта миокарда, ожогов, заболеваний легких, сахарного диабета, оперативного и инструментального удаления камней из почек и др.

Председатель правления ФССУ Владимир Саенко напомнил механизм получения реабилитации за счет средств Фонда:

– после предоставления заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости реабилитации по определенному профилю лечебное учреждение сообщает в рабочий орган Фонда о наличии на лечении пациента, имеющего показания для прохождения восстановительного лечения;

– не позднее следующего дня в стационар больницы к пациенту прибывает специалист Фонда (страховой агент), который по предоставленному паспорту и идентификационному коду самостоятельно проверяет, является ли лицо застрахованным, и вместе с больным заполняет заявление на восстановительное лечение;

– пациенту предоставляется перечень санаториев, которые соответствуют требованиям по профилю его болезни, и он самостоятельно выбирает санаторно-курортное учреждение для прохождения лечения;

– орган Фонда согласовывает с санаторием наличие свободных мест и заключается трехсторонний договор – между Фондом, санаторием и пациентом;

– застрахованное лицо направляется в санаторно-курортное учреждение на восстановительное лечение из стационара больницы. На время реабилитации продолжается больничный лист, по которому Фондом финансируется пособие по временной потере трудоспособности, чтобы компенсировать лицу потерянный за время лечения заработок;

– после прохождения реабилитации застрахованным лицом подписывается акт приема-передачи оказанных услуг.