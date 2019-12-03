Влияние азартных игр на экономику и общество

Фото: pixabay.

В СМИ часто критикуют индустрию казино, существует стереотип, что азартные игры – порок и небольшая группа владельцев этого бизнеса использует человеческое желание надеяться на финансовую выгоду. В действительности азартные игры открывают много возможностей для местных сообществ с точки зрения налогов, занятости и туристических возможностей. Отметим, что на данный момент игровые автоматы в Украине официально запрещены. Но правительство уже рассматривает вопрос о легализации этого игорного бизнеса.

Налогообложение

Предполагается, что казино платят налоги, и игроки, которые выигрывают в них, также обязаны выполнять свои обязательства. Во многих странах игорные дома платят единый корпоративный подоходный налог, который такой же, как и для любого другого бизнеса в стране. Кроме того, существуют различные местные сборы. Помимо налогов, эта отрасль может предложить более прямые преимущества с экономической точки зрения: казино финансируют много благотворительных организаций, а также поддерживают множество социальных инициатив, направленных на улучшение качества жизни других людей.

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Рабочие места

Казино обеспечивают тысячи людей работой и карьерными возможностями. Люди, начинающие как дилеры, могут вырасти в менеджеров или подобные руководящие должности. Но индустрия казино не похожа ни на одну другую сферу развлечений или услуг. Потому что, поскольку эти объекты приносят значительные суммы, они могут платить своим работникам больше. Легализованные азартные игры играют решающую роль в повышении уровня занятости, причем не только в крупных городах. Статистика показывает, что в странах с казино уровень занятости выше примерно на 8%. Ясно, что эта отрасль имеет потенциал для внесения позитивных изменений в местные общины.

Туризм

В большинстве случаев казино объединяют отели, ночные клубы, рестораны, развлекательные центры, оздоровительные салоны и торговые центры в одном месте. Для примера возьмем известный во всем мире своими достопримечательностями Лас-Вегас. Такие курорты значительно увеличивают туристические потоки в страну, что положительно влияет на экономику. То же самое происходит в других игровых центрах мира: предприниматели строят новые комплексы вокруг казино в Монте-Карло и Макао. Оказывается, что люди тратят значительно меньше денег на сами азартные игры, чем на различные услуги, оздоровительные процедуры, рестораны и дорогие магазины. Опять же, со всеми вытекающими отсюда налогами, государства, которые занимаются азартными играми, имеют возможность улучшить свою инфраструктуру.

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