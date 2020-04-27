Как мошенники научились зарабатывать на коронавирусе

На фоне паники, связанной с Covid-19, украинцы теряют бдительность и становятся более уязвимыми и доверчивыми

Этим охотно пользуются аферисты и пытаются любыми способами добраться до кошельков своих жертв. Банк ПУМБ рассказывает о самых популярных мошеннических схемах, которые появились благодаря коронавирусу, и о способах борьбы с ними.

Сайты-подделки

Мошенники создают фальшивые сайты, на которых якобы можно пополнить мобильный счет, оплатить интернет или коммунальные услуги без комиссии. Заканчиваются такие истории одинаково – клиент теряет все деньги со своей банковской карты.

Как не попасть на крючок

Не пользуйтесь неизвестными ресурсами, где нужно вводить свои конфиденциальные карточные данные. Заведите отдельную банковскую карту для расчетов в интернете и пополняйте ее по мере необходимости. Подключите 3-D Secure (технология, позволяющая банку идентифицировать владельца карты при проведении операции онлайн). Безопаснее всего пополнять мобильный счет, оплачивать коммуналку или интернет через интернет-банкинг финансового учреждения, в котором вы обслуживаетесь. Большинство мошеннических сайтов можно найти в базах на сайтах https://www.ema.com.ua/citizens/blacklist/ и https://cyberpolice.gov.ua/

Звонки или SMS от имени банка

Мошенники звонят украинцам под видом банковских сотрудников для проверки данных клиента, чтобы человек во время карантина якобы мог избежать штрафов за непогашение своих платежей по кредиту. После этого, имея все необходимые данные, которые человек сам же продиктовал мошенникам, аферисты легко снимают со счета все деньги. Также украинцы начали получать SMS будто от Нацбанка о начислении социальной помощи и с просьбой перезвонить по телефонам в сообщении.

Фото: pexels

Как не попасть на крючок

Даже если на другом конце провода представились вашим обслуживающим банком и назвали ваши инициалы или любые другие данные – не доверяйте собеседнику. Лучше положите трубку и позвоните в свой банк самостоятельно.

Письма от всемирных организаций здравоохранения

Аферисты присылают письма якобы от имени благотворительных организаций с просьбой перевести средства для борьбы с вирусом и перехватывают конфиденциальные данные своих "жертв". Иногда, даже открыв подобное письмо, можно поймать электронный вирус.

Как не попасть на крючок

Доверяйте только официальным организациям здравоохранения и остерегайтесь ресурсов, на которых нужно вводить конфиденциальные данные: срок действия карты, CVV-код (3 цифры на обратной стороне карты), коды подтверждения операций из SMS-сообщений от банка и т.д.).

Продажа товаров для борьбы с вирусом

В интернете можно найти объявления от мошенников по продаже масок, дезинфекторов, несуществующих лекарств от вируса и подобные товары. Человек, отправляя предоплату за нужный товар, так и не получает его. В худшем случае – мошенники еще и воруют конфиденциальные данные человека и снимают с его счета все средства.

Как не попасть на крючок

Будьте бдительны и не платите за подобные товары на неизвестных сайтах или неизвестным продавцам. Никогда не вводите свои конфиденциальные карточные данные на ресурсах, которые отправляют в сообщениях незнакомые вам люди.

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