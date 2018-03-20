Во сколько обойдется пасхальная корзинка в 2018 году
За год праздничный набор продуктов подорожал на 25%. Эксперты: яйца и мясо лучше купить сейчас
Пасха в 2018 году будет ранняя — православные празднуют ее 8 апреля (самая ранняя православная Пасха бывает 4 апреля, самая поздняя — 8 мая), и уже заметны первые ее признаки — в Украине начали дорожать яйца. Эксперты продовольственного рынка традиционно ожидают к Пасхе дальнейшего роста цен на яйца, мясо, пасхальные куличи, свежие овощи и фрукты.
Цены на главные пасхальные продукты
Как показал мониторинг "Сегодня", в супермаркетах столовые яйца уже стоят более 26 грн за десяток, отборные диетические — 30 и более, а месяц назад десяток стоил 23—24 грн. Начинает повышаться цена на элитные сорта свинины (вырезка, балык) — за кило уже просят на рынках 120 грн и более, хотя в феврале можно было сторговаться за 100. Остановилось снижение цен на сало — отборное можно купить за 100 грн, менее вкусное — за 80—90 грн. По-прежнему дорога говядина — до 140 грн за кило мяса без костей. Цены в супермаркетах на свежие огурцы, помидоры, сладкий перец высокие — от 45—50 грн за огурцы до 100 грн/кг за перец. На рынках перец можно купить за 60 грн/кг. Намного подорожали и фрукты. Цитрусовые и бананы выросли в цене на 10—12 грн/кг или до 30-45 грн/кг, а самые дешевые яблоки в магазинах стоят от 20 грн/кг, на рынке можно найти и по 15, но мелкие.
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Советы экспертов
Как разъяснил нам директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, пасхальная корзинка (кулич, полкило мяса, 10 яиц) будет стоить около 180 грн, или дороже прошлогодней на 20—25%, потому что за год больше всего подорожало мясо и масло, входящее в рецепт кулича.
"К Пасхе телячья вырезка и свиной ошеек существенно вырастут в цене, на 40—45% (почти до 200 грн/кг). Яйца прибавят еще 2—3 грн/дес., на волне спроса подорожают на 10—12% свежие овощи и цитрусовые", — говорит эксперт.
Экономист Александр Охрименко подсчитал, что подорожают и куличи, но немного. Кулич весом 1,5 кг, по его подсчетам, обойдется примерно в 110 грн или на 10—15% дороже, чем год назад. Тем, кто не может себе позволить парное мясо по предпасхальным ценам, эксперты советуют купить его сейчас и заморозить. Также можно уже отовариваться яйцами, они не испортятся.
"Не торопитесь покупать спиртное, прежде всего кагор, перед Пасхой на него будут акции, например, вторая бутылка за 50% цены", — советует Охрименко.
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