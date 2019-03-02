Военным на передовой повысят денежное обеспечение: Порошенко назвал дату и сумму

Такую же доплату, как на первой линии, должны получить и моряки

Фото: president.gov.ua

Военным на передовой повысят денежное обеспечение: Порошенко назвал дату и сумму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a30/d64/5c7a30d64a461.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a30/d64/5c7a30d64a461.jpeg 2019-03-02T09:34:44+02:00 Экономика Такую же доплату, как на первой линии, должны получить и моряки

Денежное обеспечение украинских военнослужащих, находящихся на передовой, будет повышено с 1 апреля 2019 года. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пребывания на опорном пункте украинских десантников в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

По словам Порошенко, минимальная доплата на первой линии будет составлять 12 тысяч гривен. Такую же доплату, по мнению Порошенко, должны получать военные моряки.

"Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения бойцов, которые находятся на передовой. Начиная с первого апреля, я приказываю, чтобы денежное обеспечение – доплату на первой линии поднять на 2 тыс. гривен. Минимальная доплата должна составлять 12 тыс. гривен для каждого военнослужащего. ... Во время выхода в море на боевые операции нужно обеспечить такую же доплату, как бойцам на первой линии",- цитирует Порошенко пресс-служба главы государства.

Доплата на второй линии должна быть повышена на 1000 гривен и ее уровень должен достичь 5500 гривен.

Напомним, с 1 января украинским военным существенно подняли зарплату:

Кроме того, военные пенсионеры (около 500 тыс. человек) получили повышение пенсий в среднем на 750 грн (+25%). Средняя пенсия военных выросла до 3750 гривен.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что в 2019 году значительно увеличится уровень денежного содержания военнослужащих. Также в 2019 году планируется завершить реформу жилищного обеспечения в армии.

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