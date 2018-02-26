Все по 1 гривне: что можно купить за самую мелкую купюру в Украине

Национальную валюту продолжает лихорадить, и с каждым годом список того, что можно купить за одну гривню, уменьшаться. "Сегодня" отправилась по магазинам, чтобы узнать, что можно купить за одну "бумажку" с Владимиром сегодня.

Бюджетный борщ

Первым делом мы отправились искать дешевую еду. На просьбу взвесить овощей на гривню торговцы стихийных рынков реагировали по-разному.

"Это шутка такая? На столько сегодня ничего не купишь", — говорили одни и отказывались выполнять требование.

Другие, посмеивась, все же искали овощи помельче и подешевле. Но даже небольшое яблоко обошлось на рынке чуть больше гривни.

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Продукты за 1 грн каждый мы нашли в супермаркетах. Если уделить достаточно времени выбору и взвешиванию товара, здесь можно подобрать хоть и скудный, но борщовый набор. Две луковицы среднего размера обошлись нам в 80 копеек, одна крупная картофелина — в 70 копеек, а за небольшую свеклу пришлось заплатить 67 копеек.

"До гривни будет стоить и морковка, если найти совсем маленькую", — подсказала нам продавец Елена.

На охоте. Многие продавцы отказывались даже взвешивать поштучно предмет покупки

Спички и ваниль

Яблоко и в супермаркете пришлось нам не по карману, как и конфеты. Одна самая дешевая шоколадная конфета оказалась дороже лимита — около 2 грн. За гривню был шанс купить пару барбарисок, но весы отказались считать цену товара весом менее 50 г.

Недешевым удовольствием оказались и самые простые специи. Пачка лимонной кислоты и молотый черный перец стоили около 3 грн. Зато в этом отделе удалось найти два вида ванильного сахара за 84 и 96 копеек. В другом супермаркете мы нашли еще и разрыхлитель для теста ровно за 1 грн. Правда, по скидке, он раньше стоил 1,2 грн. А в одном магазине на наш одногривеневый бюджет наконец получилось разжиться сладостями! Нам предложили конфетку (на поверку — кислую) и жевательную резинку с вкладышем-перебивачкой по 1 грн, да еще два коробка спичек по 45 копеек.

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Марки и паста

После поисков еды по гривне мы отправились в аптеку. Здесь нас ожидал полный крах.

"Могу предложить только два напальчника по 50 копеек", — улыбаясь, сообщила нам фармацевт Татьяна.

По ее словам, сегодня даже пипетка, пластинка обыкновенного глюконата кальция и активированного угля стоят уже около трех гривен каждая. Зато получилось отовариться в канцелярии и на почте: там нашлись календарик за 1 грн, файл за 89 коп., стержень для ручки за 88 коп., конверт за 90 коп. и две марки по 50 копеек. А за 75 коп. нам удалось сделать ксерокопию одного листа А4. В то же время в большинстве торговых точек за гривню нам предлагали только пакеты.

Годовая аренда за 100 копеек

Кроме того, всего за одну гривню в год могут арендовать помещение для своей работы и различные организации, содержащиеся за счет госбюджета. Такое постановление Кабмин принял еще в прошлом году. В список ведомств, которым полагается такая привилегия, внесли также учреждения, которые содержатся за счет Пенсионного фонда и его филиалов.

А в прошлом году один из нардепов умудрился купить у своей матери за 1 гривню элитную квартиру в Киеве. Правда, сразу же в день покупки он продал жилье другому покупателю, но уже за 8,5 млн грн.