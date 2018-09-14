Взыскание долга с "Газпрома": Великобритания сделала приятный сюрприз Украине

Сегодня, 12:32

"Нафтогаз" сообщил о неожиданности в процессе ареста активов российской компании

Фото: AFP
Фото: AFP

В Великобритании заморозили акции газопровода "Северный поток". Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины".

"В процессе ареста активов "Газпрома" в Британии была приятная неожиданность – были арестованы (заморожены) акции "Северного потока", которые там неожиданно нашлись", – сообщается на официальной странице "Нафтогаза" в в Twitter.

Речь идет не о "Северном потоке – 2", а о первой и второй нитках российского газопровода, запущенных в 2011-2012 годах.

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Напомним, в мае-2018 активы "Северного потока" арестовали в Швейцарии

Такие действия проводятся в рамках принудительного взыскания долга "Газпрома" перед "Нафтогазом" в 2,6 млрд долларов во исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда.
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"Сегодня"

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