Юрист рассказал о рисках, связанных с негосударственными пенсионными фондами

Пенсионная реформа в Украине заработала еще в октябре 2017 г. А уже с начала 2019 г. в стране должен был начать функционировать второй уровень пенсионной системы, но Верховная Рада ушла на каникулы, так и не проголосовав за нужные законопроекты, тем самым откладывая внедрение нового уровня. Хоть пенсионную сферу в Украине и продолжают реформировать, особого облегчения пенсионеры пока что не почувствовали, а минимальные выплаты в 1435 грн никак не дают возможности жить полноценно.

Напомним, что всего существует три уровня пенсионной системы: солидарный, накопительный и добровольно накопительный. Чтобы самому распоряжаться своими сбережениями, нужно воспользоваться именно третьим уровнем – добровольно накопительным. Так, каждый желающий может им воспользоваться и обратиться в государственный пенсионный фонд, либо же начать откладывать сбережения в один из негосударственных пенсионных фондов.

Управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский отмечает, что с негосударственными пенсионными фондами также связаны определенные риски. Так, на них может очень негативно повлиять экономическое состояние Украины.

"Вся деятельность таких фондов осуществляется в Украине и теоретически также зависит от инфляции и возможных форс-мажоров государственного масштаба", – отметил юрист.

В свою очередь, Ольга Медведчук, член комитета финансового рынка и вопросов социальной ответственности бизнеса при Торгово-промышленной палате Украины добавляет, что если вы выбрали негосударственный пенсионный фонд, и он, по прошествии какого-то времени начал вас не устраивать – вы можете спокойно сменить его и не потерять при этом деньги. К тому же, деньги в НПФ могут быть унаследованы вашими родственниками. Режим взносов в такой фонд – абсолютно свободный.

"Свободный режим взносов – по мере возможности и финансового состояния, однако в данном случае необходимо помнить о сложном проценте, т.е. доход начисляется не только на взносы, но и на ранее полученный доход. Сравнивая доходность депозита и НПФ, необходимо помнить, что при получении выплат с вас возьмут 18%+1,5%, соответственно, имея ставку по депозиту 16%, реально она составляет 12,888%", – поясняет специфику Ольга Медведчук и добавляет, что выплаты из НПФ начнутся только после того, как человек достигнет пенсионного возраста.

Помимо этого важно осознавать, что высокая доходность НПФ не гарантирует его надежность. Иногда, в зависимости от экономической ситуации в стране, эта доходность может стать ниже уровня инфляции, но это не означает, что фонд ненадежный и может куда-то спустить ваши деньги.

"Доходность НПФ не может быть константой. Иногда, в зависимости от общей экономической ситуации и действий Центробанка, она может быть ниже уровня инфляции. Однако даже в этом случае деньги накапливаются, сохраняются, формируя будущий пенсионный капитал. Некоторые страховые под видом ''сохранить покупательную способность денег'' обещают индексацию, но происходит она исключительно за счет застрахованного лица. Человек просто начинает вкладывать большие суммы денег", – заявляет Медведчук.

При выборе фонда стоит обращать внимание на компанию по управлению активами. Так, она может придерживаться агрессивной и рискованной стратегии, и деньги, которые поступают в НПФ, окажутся под угрозой.

Более подробно о том, как же самостоятельно обеспечить себе безбедную старость, читайте в материале сайта "Сегодня": Как самому обеспечить себе достойную пенсию: советы, сложности и преимущества