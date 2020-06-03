Заключение Секретариата Европейского Энергетического Сообщества о плате за передачу при экспорте электроэнергии подтверждает позицию ДТЭК

Секретариат Европейского Энергетического Сообщества (ЕЭС) в документе "Украина: тариф на передачу и диспетчеризацию электроэнергии в отношении тарифов на экспорт и импорт" предоставил разъяснения и рекомендации по поводу оплаты тарифов на передачу экспортерами электроэнергии. Рекомендации ЕЭС полностью совпадают с позицией ДТЭК относительно несоответствия требований Регулятора оплачивать тариф на передачу при экспорте электроэнергии европейскому законодательству и международным обязательствам Украины.

Регулятор в лице Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в феврале 2020 года обязал экспортеров оплачивать тариф на передачу при экспорте электроэнергии по той же ставке, что и для внутреннего потребления и выработки. Соответствующие изменения были внесены в Кодекс системы передачи.

Данная норма снижает конкурентоспособность национальных производителей электроэнергии. Поэтому компания ДТЭК Западэнерго опротестовала данное решение в суде.

Реклама

В частности, в выводах Секретариата ЕЭС говорится, что решение Регулятора противоречит статье 41 Договора об Энергетическом Сообществе, которая предусматривает, что таможенные пошлины и количественные ограничения на импорт и экспорт электроэнергии и все меры, имеющие равнозначный эффект, запрещены.

"Текущий тариф на передачу электроэнергии не должен применяться к экспортным и импортным операциям, потому что это приводит к завышению цены и не соответствует Договору об Ассоциации", - говорится в заключении ЕЭС.

В соответствии с прецедентным правом Европейского Суда, этот запрет также распространяется на все меры, противоречащие принципам свободной торговли. В частности, в документе приводится пример Словакии. В аналогичной ситуации несколько лет назад Европейский суд принял решение, что любые дополнительные материальные расходы, даже незначительные, на экспортируемые товары, являются препятствием для движения таких товаров.

"Регулятор, который обеспечивает евроинтеграцию украинской энергосистемы, должен руководствоваться общепринятыми европейскими нормами и правилами. ДТЭК всегда работает в четком соответствии с законодательством Украины. Надеемся, что и остальные участники рынка будут следовать тому же принципу. Компания оплачивает тариф оператора системы передачи в соответствии со всеми действующими требованиями. Мы продолжаем в судебном порядке отстаивать неправомерность начислений за тариф на передачу на экспорт. Секретариат Европейского Энергосообщества однозначно указал на неправомерность применения тарифа на передачу для компаний-экспортеров. Такое решение Регулятора, по моему мнению, является откровенной дискриминацией компаний-экспортеров. Надеюсь, что мотивированное мнение Секретариата ЕЭС станет основой для пересмотра Регулятором ошибочных решений", - отметил генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама