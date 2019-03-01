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Защита авторского права: в ЕС вводят новые законы, а США наблюдают за Украиной

Сегодня, 12:26

Креативная индустрия не в восторге от редакции европейского закона

Фото: thebluediamondgallery.com
Фото: thebluediamondgallery.com.
Защита авторского права: в ЕС вводят новые законы, а США наблюдают за Украиной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/908/a63/5c7908a6388ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/908/a63/5c7908a6388ad.jpg Экономика Креативная индустрия не в восторге от редакции европейского закона

Европейский Союз вводит новые законы по борьбе с ворами интеллектуальной собственности. А США готовит новый список Special 301 Report, который определяет страны со значительным уровнем интернет-пиратства и недостаточной защитой прав интеллектуальной собственности. При этом Украина оказалась среди приоритетных стран наблюдения.

Так, на прошлой неделе Комитет постоянных представителей государств-членов Европейского Союза проголосовал за Директиву об авторском праве (EU Copyright Directive), включая спорную статью 13. Она и весь законопроект являются частью более широких планов реформы авторского права в ЕС.

Пять государств-членов ЕС — Нидерланды, Люксембург, Польша, Италия и Финляндия — проголосовали против предложенного варианта закона. Они выпустили совместное заявление, отметив, что "Директива [об авторском праве] не обеспечивает баланса между защитой правообладателей и интересами граждан и компаний ЕС". Две страны воздержались от голосования.

Креативная индустрия тоже не в восторге от принятой редакции закона. Она называет ее компромиссной и ослабляющей требования к онлайн-сервисам в плане борьбы с незаконным контентом.

Коалиция креативных индустрий, частью которой является IFTA, призвала институты ЕС пересмотреть нынешнюю редакцию, подчеркнув, что она "вредна для экономических и культурных интересов Европы", "снижает защиту и возможности европейских правообладателей для создания, производства и распространения креативного контента". Возможность повлиять на предлагаемый текст еще будет, и в случае принятия поправок, предложенная Директива по авторскому праву отправится во второе чтение (уже после выборов в Европейский парламент) летом-2019.

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А в это время Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) подал 19 стран в списках наблюдения USTR: знаменитый "Список 301". За "отсутствие надежных законодательных/правоприменительных и/или рыночных барьеров в сфере авторского права" 10 стран, включая Украину, включены в список приоритетного наблюдения USTR: Аргентина, Чили, Китай, Индия, Мексика, Россия, ЮАР, Тайвань, Украина, Вьетнам.

Кроме того, девять стран рекомендуются для просто наблюдения: Бразилия, Канада, Колумбия, Эквадор, Индонезия, Перу, Швейцария, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.

Special 301 Report (Список 301) — это один из ключевых инструментов американской политики, используемый правительством США в торговых переговорах с этими странами.

Напомним, Украина остается одной из самых "пиратских" стран. Так, согласно исследованиям BSA Global Software Survey 80% программного софта, который установлен на украинских компьютерах – пиратский. Тогда как, например, в США этот показатель составляет всего 15%.

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Тег США, ЕС, пиратство, Украина, интеллектуальная собственность, авторское право, Список 301

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