/ Фото: Кабинет министров Украины

"Заявления никто не написал": Нефьодов рассказал о разговоре Зеленского с таможенниками https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 2019-08-06T10:57:29+03:00 Экономика Провести "чистку" будет непросто даже в новой Таможне, уверен чиновник

Во время совещания в Закарпатской области Владимир Зеленский предложил таможенникам или начинать нормально работать, или писать заявления. Однако заявлений после этого никто не написал. Об этом рассказал новый глава службы Максим Нефьодов в интервью сайту "Сегодня".

"Никто не написал заявления, конечно… Я убежден, что на таможне, как и в любом другом госоргане, есть какая-то часть здоровых людей, на которых точно можно опираться, которые готовы работать качественно, их, возможно, никогда не повышали а, наоборот, ставили на какие-то тяжелые участки работы. Есть часть людей, которые готовы, наверное, принять любые принципы работы. Если руководитель скажет, что мы работаем честно – они будут работать честно и справедливо. И есть, конечно, какая-то часть людей, с которыми нужно прощаться. Те, которые явно дискредитированы и в глазах предпринимателей, и в глазах общества. У которых есть какие-то феноменальные состояния. Я часто повторяю, что можно научить каким-то знаниям, но нельзя научить быть честным", – сказал Нефьодов.

Читайте также: Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Впрочем, глава новой Таможни признает, что уволить таких скомпрометировавших себя сотрудников будет нелегко.

"Это не будет просто. Процесс государственной службы построен таким образом, что уволить сотрудника можно через 6-7 месяцев от момента, когда ты захотел его уволить, до самого увольнения. А потом – еще суды. Возможно, удастся почистить какую-то небольшую кучку руководящего персонала, но не больше. Поэтому я и предлагал в стратегии реформы что-то сделать с законодательством в этой сфере. Возможно, переводить таможенников на срочные контракты. А с другой стороны, нужно вводить страхование их ответственности, давать им возможность получать за хорошие результаты работы. Это также будет одно из направлений реформы", – отметил Нефьодов.

Больше о новой Таможенной службе узнавайте из интервью Максима Нефьодова сайту "Сегодня" - Максим Нефьодов: Я против криминализации нарушений таможенных правил

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама