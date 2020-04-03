Зеленая энергетика и карантин: как работают ветроэлектростанции

В отличие от тепловых электростанций, для стабильной работы которых требуется большое количество персонала и бесперебойные поставки топлива, каждая СЭС и ВЭС в сложившихся обстоятельствах управляется лишь одним человеком – начальником смены станции. Их задача – поддерживать стабильную работу оборудования и генерацию зеленой электроэнергии, после смены, длящейся 24 часа, на пост заступает другой начальник смены, и больше никто не имеет доступа в диспетчерскую.

Мы попросили начальников смен станции показать нам, как выглядят опустевшие станции, как им там работается в одиночку, как цветут абрикосы в саду Ботиевской ВЭС и как они берегут свое здоровье, чтобы через 3 дня снова выйти на смену.

Ботиевская ВЭС

Максим Малков, начальник смены Ботиевской ВЭС:

"Здесь в диспетчерской, обзор 360 градусов. Я могу видеть все наши 65 ветротурбин из окон, хотя, конечно, для работы у нас есть более точные данные. Мы используем систему Scada – она показывает по каждому ветряку около 2 000 параметров в режиме реального времени, скажем, вот я могу видеть уровень мощности всей станции и угол поворота лопастей этой турбины.

Максим Малков, начальник смены Ботиевской ВЭС

Есть еще 6 мониторов, которые соединены в один большой – здесь вся схема Ботиевской ВЭС: 5 подстанций и самая большая центральная подстанция сбора мощности, куда стекается энергия со всех ветряков – и тоже видим огромное количество отслеживаемых параметров. А еще из окон видно море – оно в 4 км отсюда, пожарный водоем, в котором у нас рыба, сад…

Ботиевская ВЭС

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Это крутое ощущение, когда ты один на станции, особенно ночью. Чувствуешь себя немного волшебником – управляешь такой мощностью, все контролируешь сам, от тебя столько зависит, а за окном звездное небо и красными огоньками мерцают 65 турбин. Сюрреализм просто!"

Олег Головнев, начальник смены Приморской ВЭС:

"Мы используем неисчерпаемую энергию ветра – достаточно скорости 3 м/сек и ветроустановки начинают генерить электричество. Но за ветром нужно постоянно следить – он переменчив и не всегда предсказуем. Каждый час я связываюсь с оператором энергосистемы, чтобы сообщить им текущую генерацию, скорость ветра и уровень прогнозируемой мощности.

Олег Головнев, начальник смены Приморской ВЭС

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Приморская ВЭС – флагман альтернативной энергетики, здесь представлены все новые технологии, это первая цифровая станция в Украине. Но, несмотря на то, что все процессы автоматизированы, никто не исключает ошибку автоматики. Поэтому я здесь за всем этим присматриваю.

Приморская ВЭС

На станции минимизированы любые контакты, даже прием смены осуществляется телефонным звонком. Мы заступаем на смены в практически стерильное помещение, измеряем температуру, вносим показатели в журнал. С точки зрения дезинфекции – это, наверное, самое безопасное место на километры вокруг".

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Приморская ВЭС

Леонид Пандурский, начальник смены Орловской ВЭС:

"На ОВЭС запрещено выполнение всех работ, кроме аварийно-восстановительных, которые могут понадобиться в случае аварийной ситуации, срабатывании защитной автоматики или при отключении оборудования. Сейчас это только моя ответственность, чтобы всего этого ни в коем случае не произошло.

Леонид Пандурский, начальник смены Орловской ВЭС

Конечно, чувствуется, как увеличилась физическая и психологическая нагрузка на каждого из нас. Есть комната отдыха, комната приема пищи, есть душевые – это немного помогает снять напряжение.

Орловская ВЭС

Но мы все понимаем, что изначально брали на себя эту ответственность. Моя жена тоже энергетик: у нас разделение обязанностей в семье: я отвечаю за производство электроэнергии, а она – за ее транспортировку людям. Электроэнергия играет важную роль в современном мире. Это знает каждый. Но электроэнергия нашей ВЭС важна еще и для экологии планеты. Поэтому мы бережем себя здесь, а вы берегите себя дома".

Как видите, наши начальники смен в боевом расположении духа. Как говорил классик: генерить всегда, генерить везде… "вот лозунг мой – и солнца!". Про СЭС, кстати, в следующем материале.

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