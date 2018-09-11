Земельная реформа: Гройсман высказал категоричное мнение

В рамках открытия рынка земли в Украине гражданам следует позволить покупать землю друг у друга в ограниченном количестве. Такое мнение выразил глава правительства Владимир Гройсман во время форума "Реанимационного пакета реформ", передает "Укринформ".

Гройсман считает, что земля не должна попасть в руки крупных агрохолдингов.

"Я категорически против открытия рынка земель всего для всех и во все стороны. Вот я против, и это моя позиция как гражданина Украины. Это для меня принципиальный вопрос. Считаю, что надо дать возможность украинцам друг у друга покупать землю в ограниченном количестве и для соответствующего профессионального использования", – сказал Гройсман.

По его мнению, оптимальную модель земельных отношений подобрать вполне реально.

"Я считаю, что земля – это очень серьезный наш национальный актив. И тут нужно подходить очень взвешенно. Я понимаю, что либеральный подход, и надо все открыть, но, поверьте, не все то золото, что блестит", – добавил премьер-министр.

Гройсман заверил, что правительство готово к открытой дискуссии по проведению земельной реформы.

Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада Украины уже в девятый раз продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Ранее предполагалось, что мораторий будет действовать до 2018 года. Теперь же мораторий продлен еще минимум на год – до 1 января 2019 года.

В Министерстве аграрной политики неоднократно напоминали, что мораторий на продажу сельхозземель будет действовать до тех пор, пока не будет проголосован закон об обороте земель сельхозназначения.

Отмена моратория на продажу с/х земель является одним из структурных маяков Международного валютного фонда, который подчеркивает огромную важность открытого рынка земли для усиления украинской экономики.

При этом, как сообщали эксперты, украинцы научились обходить закон и продавать угодья. Один из способов – когда земледелец отдает участок по договору эмфитевзиса на 100-200 лет. К соглашению прилагается завещание и доверенность на управление паем. При этом цены на такую землю занижены, а налоги с "продажи" не платятся.

Согласно прогнозам Всемирного банка, цены на продажу земли в Украине могут вырасти втрое в случае отмены моратория.