Жара ставит рекорды, а воздух в Киеве сильно загрязнен: итоги дня

ОБЩЕСТВО

21 раз за прошлые сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий трое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

До пятницы в Киеве по сообщению Укргидрометцентра, наблюдаются метеорологические условия (антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха), способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. По данным постов наблюдения, в некоторых районах города уровень загрязнения диоксидом азота и формальдегидом достиг 5-7,5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), говорится в информации, опубликованной ГосЧС.

Около 35 грн "чистыми" получили в качестве зарплаты вице-премьер-министры Украины в июне, кроме Геннадия Зубко, зарплата которого составила 24,6 тыс. грн.

29885,95 грн получил Премьер-министр Владимир Гройсман за июль с учетом уплаты всех налогов.

Составила 21,4 градуса Цельсия среднемесячная температура воздуха июля в Киеве. Это на 2,1 градуса выше климатической нормы. При этом выпало 86 мм осадков, что составляет 98% климатической нормы.

На сумму 7 млн евро предоставит финансовую поддержку гуманитарным мероприятиям Международного комитета Красного Креста в Украине правительство Германии в 2018-2019 годах.

75 победителей определила внутренняя конкурсная комиссия Государственного бюро расследований на должности следователей, они будет назначены после прохождения проверок, сообщил директор ГБР Роман Труба.

Увеличилась на 6,6% за июнь задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг и составила 38,5 млрд грн (без учета электроэнергии). В целом в июне 2018 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 4,5 млрд грн, что составило 111,8% начисленной за этот месяц суммы (за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).

ЭКОНОМИКА

До 27,01 гривен за доллар ослабил Национальный банк курс на 3 августа по сравнению с предыдущим банковским днем.

100 млн долл. продал сегодня НБУ на аукционе при спросе 124,2 млн долл. Минимальный курс продажи составил 27 грн, максимальный – 27,0101 грн. Валюта продавалась для удержания гривни от быстрого падения.

Не выполнен по доходам на 3% в январе-июле текущего года государственный бюджет. Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы. Всего доходы за семь месяцев составили 513,468 млрд грн, что на 15,791 млрд меньше запланированного.

55,3 млрд грн государственных средств сэкономила система электронных государственных закупок ProZorro за два года своего функционирования, сообщило Министерство экономического развития и торговли.

Сократился на 4,2% в годовом выражении транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в январе-июле – до 50,946 млрд куб. м, сообщил оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз".

Сократилась на 0,6% в годовом выражении добыча природного газа в Украине за январь-июль – до 11,972 млрд кубометров. При этом добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией "Укргазвыдобування" увеличилась на 0,73% и составила 8,84 млрд куб. м.

Сократила на 31,5% в годовом выражении Украина в январе-июле – до 5,578 млрд куб. м. Импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы, главным образом по словацкому коридору.

МИР

В связи с экстремальной засухой Еврокомиссия окажет помощь сельхозпроизводителям ЕС. Они получат досрочные выплаты в октябре за декабрь. Кроме того, им разрешат использовать земли, которые в обычных условиях должны оставаться под паром, для прокорма скота.

Ожидается до 47 градусов по шкале Цельсия в южных районах Португалии и Испании температура воздуха к выходным. Ввиду этого местные власти предупредили местных жителей и туристов о необходимости соблюдать повышенные меры предосторожности. Воздушные массы, несущие аномально жаркую погоду, двигаются на юго-запад Европы со стороны Африки. Метеорологи опасаются, что помимо жары Португалия и Испания могут столкнуться с еще одной проблемой – повышенным содержанием пыли и песчинок в воздухе из-за бурь в Сахаре.

20 млн евро выделит правительство Эстонии из своего резервного фонда для Фонда развития сельской жизни (MES) с целью смягчения последствий засухи в аграрном секторе. Фонд предложит крестьянам кредиты на пополнение оборотного капитала.

Не изменил ключевую ставку кредитования американский Центробанк – Федеральная резервная система. Однодневная процентная ставка (overnight) сохранена на уровне 1,75-2,00%.ФРС оценила, что экономика США уверенно растет, а рынок труда продолжает усиливаться, тогда как инфляция держится возле целевых 2% с прошлого заседания регулятора в июне, когда ставки были повышены.