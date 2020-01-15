Жена Игоря Еремеева – Татьяна Еремеева: что происходит в WOG

За 5 лет WOG сумел удержать и укрепить лидерство на украинском рынке торговли нефтепродуктами

13 августа 2015 года, не приходя в сознание после падения с лошади, в Швейцарии скончался Еремеев Игорь Миронович – бизнесмен, депутат IV, VII, VIII созывов Верховной Рады. Трагическая и внезапная смерть политика, без преувеличения, шокировала Украину. Игорь Еремеев был патриотом своей страны, мужем, отцом, сыном и основателем финансово-промышленной группы "Континиум", в которую входит крупнейшая национальная сеть автозаправочных станций WOG.

Еремеев основал "Континиум" в 1992-м году как малое текстильное предприятие в родном селе Волынской области. В 1995-м реорганизовал компанию и перевез центральный офис в Луцк. В 2002 г. Еремеев передал бизнес в управление своему давнему партнеру Степану Ивахиву и ушел в политику. К тому моменту "Континиум" уже имел активы на сотни миллионов долларов в пищевой и энергетической промышленностях, главным из которых была набирающая обороты сеть АЗС под брендом West Oil Group.

Покойный владелец группы компаний WOG Игорь Еремеев не успел написать завещание. На момент его смерти компания:

- построила и управляла сетью из более 400 заправочных комплексов во всех регионах Украины;

- входила в ТОП-5 крупнейших национальных импортеров нефтепродуктов;

- диверсифицировала бизнес, начав развитие сети питания WOG Café и фирменных магазинов WOG Market.

Долю в "Континиуме" унаследовали дети Игоря Еремеева – Роман и София, чему не препятствовали другие собственники группы "Континиум" (заправки WOG) Сергей Лагур и Степан Ивахив.

Крупные игроки на украинском нефтяном рынке использовали смерть основателя West Оil Group как предлог, чтобы ослабить позиции конкурента и завладеть активами компании. К примеру, владелец сети ОККО Виталий Антонов в 2018 г. заявил, что WOG "стоит минус" из-за долгов по кредитным обязательствам. Сознательно или нет, в эту грязную игру оказалась втянута Еремеева Татьяна Викторовна. Вдова заявила, что Ивахив и Лагур:

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- начали заочную реструктуризацию компании;

- блокируют выплату дивидендов;

- лишили ее возможности влиять на принятие решений в "Континиуме";

- пытаются устранить наследственных владельцев от управления активами.

Заявления Еремеевой особенно активно тиражировали СМИ и журналисты, связанные с "энергетическим" олигархом Игорем Коломойским. Женщина обвиняла бизнес-партнеров в похищении свидетельства о смерти мужа. Вдова Игоря Еремеева Татьяна Еремеева рассказала в прессе о якобы исчезнувших ценностях из личного сейфа покойного в Киеве. По ее словам, 85-летнюю маму Игоря Мироновича использовали, чтобы обманным путем открыть наследственное дело у подконтрольного "киевского" нотариуса. Татьяна Еремеева также доказывала, что на самом деле дети Игоря Еремеева лишь формально стали бенефициарами компаний "Континиума" после смерти отца.

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Параллельно с этим скандалом, впервые за 25 лет существования "Континиума", серьезные претензии к группе предъявила Государственная фискальная служба Украины. Налоговики в 2016 г. выписали ВОГ штраф в 417 млн(!) грн за якобы неуплату акцизов. Спорная ситуация между сетью WOG и ГФС перешла в судебную плоскость: компания выиграла суды первых двух инстанций, однако Верховный Суд вынес решение возобновить разбирательство. Проблемы WOG с налоговой выглядят, как минимум, нелогично: ритейлер с минимальными замечаниями прошел все комплексные аудиты фискалов за последние три года.

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Сегодня Татьяна Еремеева практически не упоминается в СМИ, поскольку перестала давать интервью с обвинениями в адрес Ивахива и Лагура. До смерти мужа она работала по своей специальности – врачом-офтальмологом в сети медицинских клиник "Центр хирургии глаза профессора Загурского" в Луцке. По состоянию на 2016-й год, в сеть входили 5 клиник, 4 из которых размещались на территории Польши. В 2018 году Еремеева принимала участие в открытии нового офиса луцкого филиала компании. После этого о ее деятельности в открытых источниках информации нет.

Роман и София Еремеевы, вопреки заявлениям Татьяны Еремеевой, по-прежнему числятся совладельцами всех основных структур, связанных с деятельностью "Континиума" и ВОГа. Проблемы между WOG и ГФС практически исчерпаны, десятки тысяч сотрудников компании вовремя получают зарплату, а клиенты – качественное топливо и европейский уровень сервиса.

Топливо, еда, диджитал: итоги 2019-го года

За 5 лет после смерти Игоря Еремеева WOG сумел удержать и укрепить лидерство на украинском рынке торговли нефтепродуктами. По заявлениям компании, ключевыми приоритетами ритейлера являются:

Качество поставляемого топлива и совершенствование сервиса для клиентов заправок. Развитие сети WOG Café. Продвижение диджитал-услуг на базе фирменного приложения Pride.

В 2019 г. государственную аккредитацию на соответствие обновленным стандартам ДСТУ прошла бориспольская лаборатория "ГЛОБУС-ПЕТРОЛЕУМ". В стенах этой исследовательской станции ВОГ проверяет качество сжиженного газа, нефтепродуктов перед тем, как они окажутся в баллонах и баках украинских водителей. Компания не просто пользуется услугами "ГЛОБУС-ПЕТРОЛЕУМ" для мониторинга качества своих основных товаров, но и инвестирует в приобретение и обновление оборудования лаборатории.

Для WOG Café минувший год также стал успешным. Сеть кафе:

Продлила контракт на обслуживание пассажиров поездов "Интерсити" и "Интерсити+". Открыла точки обслуживания пассажиров в аэропортах Львова и Одессы. Получила награды от организаторов премии "Private Label-2019" за победу в номинациях "Признание бренда" и "Проект года под частной торговой маркой".

Сеть кафе группы "Континиум" инвестировала более 40 млн грн в приобретение кофемашин нового поколения Franke. Интерактивные кофейные автоматы также появились на некоторых зеленых заправках в Киеве и Львове. В планах компании на первый квартал 2019 г. закупка следующей партии Franke A1000 для установки на большем количестве АЗС в разных регионах Украины.

В конце минувшего года еще одну революцию для клиентов ВОГа совершили разработчики приложения Pride. В программу добавили отдельный раздел для B2B-клиентов, то есть – для пользователей топливных карт. Теперь у них появилась возможность:

Бесконтактной заправки через сервис Pay. Видеть "дашборд": остаток топлива, доступные сервисы, лимиты. Использовать виртуальные топливные карты через QR-код.

На фоне слухов о банкротстве, приемов грязной конкуренции, странных атак фискальных органов, а также после внезапной смерти своего основателя, WOG вопреки всем обстоятельствам удалось остаться инновационной и динамично развивающейся компанией нефтерынка Украины.

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