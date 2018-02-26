Жителям украинских сел пообещали почту с компьютерами

Руководство "Укрпочты", которая с 1 января повысила тарифы, планирует к середине 2018 года создать компьютеризированные отделения почтовой связи в каждом селе Украины, где проживает больше 2 тысяч человек. Об этом заявил и.о. генерального директора "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает "Укринформ".

"Полтора года назад только 20% наших отделений имели компьютеры. Мы поставили перед собой задачу: к концу первого полугодия компьютеризировать все села Украины, где проживает более 2 тысяч населения. Мы начинаем в марте. ... Каждое такое село получит компьютеризированное отделение "Укрпочты", что позволит изо дня в день принимать платежи-переводы и предоставлять людям все современные услуги", – заявил Смелянский.

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При этом, по его словам, проект модернизации отделений также будет касаться и замены старых машин автопарка "Укрпочты".

"Для сельских населенных пунктов, где проживает менее двух тысяч человек, будут действовать передвижные отделения. Работать будет команда из трех человек: оператор будет в сельсовете принимать платежи, а водитель с почтальоном будут проезжать селом и развозить пенсии, газеты, посылки. Таким образом, мы осовременим почту и создадим лучшие условия труда для почтальонов", – добавил Смелянский.

Он отметил, что каждая машина будет оснащена GPS.

Напомним, несмотря на общее повышение тарифов, "Укрпочта" с 1 августа 2017 года снизила стоимость пересылки отправлений массой 10-30 кг авиатранспортом в США, Китай, Канаду и Австралию снижена на 25%, в Гонконг, Японию и Южную Корею – на 20%, Италию, Испанию и Францию – на 5%. При этом для определенных стран тарифы увеличились: для Польши, Чехии, Латвии, Германии в зависимости от различного веса – от 5 до 16%.