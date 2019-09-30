Зима близко: во сколько украинцам обойдется отопительный сезон 2019?

Октябрь знаменуется для украинцев не только наступлением отопительного сезона, но и возвращением в платежки графы “отопление”, за которое ежемесячно придется выкладывать кругленькую сумму. Итак, во сколько украинцам обойдется отопительный сезон 2019-2020 и реально ли снизить расходы на отопление?

Стоимость отопления 2019-2020 в регионах Украины

26 июня 2019 года Кабинет министров издал постановление о снижении цены на отопление. Было принято, что предельный тариф для Киева и областных городов не может превышать 1400 грн за 1 Гкал. Как изменилась стоимость отопления в регионах смотрите в таблице ниже.

Отсюда следует, что в среднем по регионам стоимость отопления снизилась на 14%. Это прогресс, поскольку ранее тарифы только возрастали. Тем не менее, такого удешевления недостаточно, чтобы существенно снизить нагрузку на бюджет, и отопление по-прежнему остается самой затратной статьей расходов на коммуналку.

Как платить за отопление меньше? Советы по экономии тепла и денег

Мы собрали несколько простых советов о том, как платить за отоплении меньше и сохранить тепло в доме.

Совет 1. Готовьтесь к отопительному сезону заранее

В первую очередь стоит проверить трубы горячего водоснабжения и центрального отопления на предмет свищей и протечек на стыках. Особенно актуально это в старых домах, где не было замены труб. Важно устранить неисправности до отопительного сезона, иначе на время ремонта придется отключать от теплоснабжения весь стояк.

Работы по замене окон или входных дверей также важно сделать заранее. Во-первых, летом монтаж и сопутствующие работы будут дешевле, во-вторых – не придется мерзнуть и остужать помещение.

Совет 2. Утепляйте жилье снаружи и внутри

Наружная обшивка стен работает по принципу термоса – сохраняет тепло внутри помещения и не выпускает его наружу. Для того, чтобы наружное утепление было максимально эффективным – позаботьтесь и о внутреннем. Если окна пропускают холод, утеплите и загерметизируйте их. То же самое стоит проделать и с входной дверью. Таким образом вы исключите сквозняки и продувание, которые снижают температуру в комнате и "воруют" драгоценное тепло.

Сэкономить деньги этот способ поможет тем украинцам, у которых установлено индивидуальное отопление. Не спешите отбрасывать этот вариант, если вы пользуетесь центральным – наружная обшивка поможет сохранить тепло и не платить "за воздух".

Совет 3. Установите счетчики тепла

Есть два варианта установки счетчика тепла – индивидуальный и общедомовой. Проще и быстрее поставить индивидуальный – ни от кого не зависеть и ничего не согласовывать с соседями. Однако, в таком случае помимо потребленного тепла придется каждый месяц самостоятельно оплачивать транспортные расходы и обогрев нежилых помещений. Дешевле будет скооперироваться с соседями, установить общедомовой счетчик и разделить расходы. Перед этим важно убедиться, что во всех квартирах одинаково тепло и нет помещений с крупными теплопотерями, поскольку в итоге платить будут все одинаково.

Помимо того что счетчик позволяет оплачивать только реально потребленное тепло, к нему прилагается кран регулирования потока воды. Если становится жарко – поток можно уменьшить, тем самым уменьшив расход тепла и цифры в платежках.

Чтобы добиться максимальной эффективности, важно применять вышеперечисленные советы в совокупности.

Где взять деньги на коммуналку в отопительный сезон?

Снижение тарифов до действующего уровня не дало ощутимых результатов – цены в платежках большинства украинцев все равно огромные. Кроме того, с 1 мая 2019 года в Украине ввели пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Поэтому важно не допускать просрочек и вовремя платить по счетам. Но что делать, если на оплату коммуналки уходит ползарплаты? Как перекрыть финансовый разрыв и не остаться без гроша в кармане?

На помощь придет сервис онлайн-кредитования MyCredit. Сервис предоставляет деньги до зарплаты в размере до 10 000 гривен. Этого хватит, чтобы оплатить коммунальные услуги и при этом сохранить семейный бюджет.

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Подведем итог

Таким образом, тарифы на отопление до сих пор существенно отражаются на бюджете украинцев. При этом и приборы, позволяющие сэкономить, стоят немалых денег. Получить субсидию может лишь малая часть наших соотечественников, остальным же приходится ежемесячно выкладывать крупную сумму за обогрев жилища. Самостоятельно потянуть такие суммы может далеко не каждый и единственным выходом является обращение в сервисы микрокредитования по типу MyCredit. Здесь недостающую сумму можно получить в несколько кликов и не беспокоиться о том, что вся зарплата ушла на оплату коммуналки.

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