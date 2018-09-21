50 000 гривен вкладчикам от сайта "Минфин"

До новогодних праздников еще далеко, но интернет-ресурс "Минфин" уже подготовил подарки: 14 счастливчиков, которые оформят депозит этой осенью, смогут выиграть до 20 000 грн

Подарок за депозит – это что-то новенькое. У банков что, мало клиентов?

Депозиты сейчас очень популярны – большинство украинцев предпочитают хранить свои средства на банковском депозите. К тому же с акцией "Бонус к депозитам" вкладчики банков-партнеров уже зарабатывают больше, получая дополнительные 1,5-2% годовых к базовой ставке.

Сайт "Минфин" заинтересован в развитии банковских услуг, как и в том, чтобы помочь украинцам стать богаче. Наша акция "Розыгрыш от ТОП банков" выгодна для всех: вкладчики получат денежные призы, а банки – новых клиентов.

Можно подробнее о призах?

Победители акции разделят между собой призовой фонд в размере 50 000 грн. Главный приз – почти половина общей суммы – 20 000 грн. Три участника получат по 5 000 грн, а еще 10 – по 1 500 грн.

Увеличить свои шансы на выигрыш – реально. Для этого оформите не один, а несколько вкладов. Открывать депозитные счета можно в разных валютах и разных банках – но только в тех, которые участвуют в акции.

Как узнать, какие банки участвуют в розыгрыше?

Актуальный список банков находится по ссылке. На данный момент в акции "Розыгрыш от ТОП банков" участвуют 7 финучреждений:

Альфа-Банк

Укргазбанк

ОТП Банк

Универсал Банк

Таскомбанк

ВТБ

Укрэксимбанк

А условия акции сложные? Мне интересно, но разбираться в томах правил некогда.

Акция проходит с 10 сентября по 10 декабря 2018 года. В этот период нужно открыть депозитный счет сроком от 1 месяца, на сумму от 5 тыс. грн или 200 долларов/евро в одном из банков-участников. Из документов понадобятся только паспорт и код налогоплательщика.

Перед тем, как идти в банк, заполните заявку на сайте minfin.com.ua, так как договоры депозитных счетов без предварительной заявки в розыгрыше не участвуют. Мы запрашиваем только необходимую информацию: ФИО и контактные данные.

После заполнения заявки у вас есть месяц, чтобы выбрать удобное отделение банка и открыть депозит. Затем нужно подтвердить открытие вклада на странице сайта "Минфин".

Подробные условия акции читайте здесь.

А есть ограничения по участию в акции?

Да, если вы уже открыли депозитный счет в ОТП Банк, Универсал Банк или ВТБ и зарегистрировали его в акции "Бонус к депозитам". Такой счет не сможет участвовать в акции.

Когда и как я узнаю, что выиграл?

Ресурс "Минфин" обязательно сообщит эту новость каждому победителю розыгрыша, а еще до 4-го января 2019 года опубликует результаты акции на сайте. Розыгрыш будет проходить с 15-го по 28-е декабря: выигрышные номера депозитов определит компьютерная система, выбрав их из списка в случайном порядке. Победители получат деньги на свой счет в течение 10 дней.

Я хочу участвовать в акции. Так что мне делать?

Заполните заявку на участие в акции "Розыгрыш от ТОП банков". После чего вас наберет оператор и подробно расскажет, что делать дальше.