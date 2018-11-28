Блокчейн и экология

На многие социальные процессы, включая экономические, значительно влияет развитие технологий. Традиционные рыночные отношения постепенно трансформируются в более актуальную для общества систему. Существующую модель экономики можно уверенно назвать устаревшей, ведь она уже несколько десятков лет как перестала соответствовать потребностям современного человека.

Мировое экономическое положение тесно взаимосвязано и с остальными жизненными механизмами, работа которых, к сожалению, также не всегда отвечает необходимым показателям. Яркий тому пример — катастрофичное состояние мировой экологии, являющееся на данный момент остросоциальным вопросом. И технологический прогресс человечества в этом ракурсе имеет также и негативную сторону — воздействие на окружающую среду. Каждый день мы наблюдаем масштабные последствия жизнедеятельности человека на планете. Неграмотная утилизация отходов в виде свалок, промышленные загрязнения атмосферы, водоемов и земель, впоследствии приводящие к вымиранию множества видов животных, потере жизненно важных ресурсов и ухудшению качества жизни самих людей. Досадно осознавать, что, несмотря на такой скачок в развитии, общество уделяет слишком мало внимания вопросам сохранения природы. Государственные экологические структуры не имеют достаточного финансирования для исследований и решения проблем в этой области, а потому большая часть ответственности ложится на плечи волонтеров и благотворительных фондов. Но этой силы недостаточно для того, чтобы значительно повлиять на сложившуюся обстановку.

Международные организации по спасению экологии активно занимаются поисками альтернативных вариантов для улучшения ситуации. В первую очередь это охватывает вопрос привлечения финансирования проектов по сохранению окружающей среды. На сегодняшний день с помощью технологии блокчейн были созданы и проспонсированы сотни программ, направленных на восстановление экосистемы. К примеру, блокчейн-проект Zero Carbon был разработан для популяризации использования возобновляемых источников энергии и снижения количества выбросов парниковых газов в атмосферу. Этот стартап способен улучшить климатические условия и значительно сократить риски экологических катастроф (цунами, ураганов, озоновых дыр и таяния ледников).

Только в 2018 году по всему миру насчитываются тысячи природных бедствий различной степени тяжести. Если обществу в должной мере не прививать правильное отношение к окружающей среде, ситуация ежегодно будет лишь усугубляться. Каждый должен понимать, что экологические ресурсы исчерпаемы и обязанность человека — сохранить их.

По словам оксфордского профессора Гийома Шапрона, блокчейн — технология с тем набором уникальных свойств, который может помочь замедлить экологический упадок планеты. Как минимум, с помощью алгоритмов компьютерного кода можно отслеживать последовательность расхода природных запасов и браконьерство, при этом полностью избегая влияния человеческого фактора на эти процессы. Например, при вырубке лесов можно снабжать древесину уникальным хешем, который будет видоизменяться каждый раз, когда сырье будет транспортироваться или перепродаваться. Таким образом финальный покупатель сможет выяснять, где и когда были вырублены деревья, а также имелось ли на это разрешение.

Блокчейн и животный мир

На территории многих государств существует так называемый кадастр животного мира, в котором числятся представители флоры и фауны, находящиеся на грани исчезновения. Кадастр включает в себя информацию о природоохранном статусе, численности и динамике фертильности исчезающего вида, распространении на территории страны или региона, ресурсном значении, мерах охраны, их эффективности и достаточности. Также в документе указывается необходимость в перманентном ведении разработок методических рекомендаций по учету редких экземпляров. Принимая во внимание колоссальный технологический скачок, вполне вероятно, что совсем скоро для этого будет использоваться блокчейн. Ведь очевидно, что децентрализованный цифровой реестр — совершенный, по сравнению с существующими стратегиями, метод учета. Такой документ будет невозможно подделать или скорректировать, что увеличит шансы сохранить исчезающие виды путем корректного ведения записей.

Для примера современного протоколирования возьмем за основу децентрализованную Систему Bitbon, которую можно использовать и в таком ключе. Несмотря на то что система — в первую очередь финансовая платформа, ее базовая технология — блокчейн, благодаря чему она является многозадачной. Допустим, если разместить в Системе Bitbon зафиксированные данные о количестве чипированных животных определенного вида, то внесенную однажды информацию уже невозможно будет исказить. Изменения будут видны только в том случае, если животное погибнет — это отобразиться в отдельном блоке. Следовательно, чипированное животное будет крайне проблематично продать (даже на черном рынке), так как вычислить его происхождение и место обитания станет гораздо проще. А это грозит уголовной ответственностью как продавцу, так и покупателю.

Благотворительность на блокчейне

Экологическая обстановка — вопрос, который касается каждого, поэтому большинство проектов, связанных с решением проблем в этой отрасли, основываются на благотворительных началах. А, как известно, для финансирования проектов некоммерческого формата достаточно сложно найти безопасную блокчейн-площадку. Есть немало случаев, когда деньги собраны, а ICO попросту закрывается и исчезает. Это обратная сторона краудфаундинговых платформ, которые находятся вне зоны правового поля. Однако

Система Bitbon — пример универсальной платформы для ведения как коммерческой, так и некоммерческой деятельности в рамках законодательства. Система Bitbon дает возможность реализовать практически любой проект с минимальными издержками, что очень важно для создателей благотворительных акций. Каждый участник Системы Bitbon может предложить свою концепцию, не имея бизнес-плана, опыта в предпринимательской деятельности или фиксированного стартового капитала. Система устроена таким образом, что практически все перспективные предложения будут профинансированы, реализованы и полностью защищены законом.

Блокчейн — одна из тех прогрессивных технологий, которые совершили индустриальный прорыв. Многие называют ее четвертой промышленной революцией. Многозадачность блокчейна можно использовать практически во всех сферах человеческой деятельности, что впоследствии приведет общество к новому, более грамотному и безопасному образу жизни.