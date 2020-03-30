CreditKasa: 7 мифов о кредитах в условиях карантина и после него

Кредит — это инструмент. Он может помочь решить проблему, а может усугубить ситуацию. Пользуйтесь им мудро!

1. Закон № 3220 отменяет штрафы за неуплату по кредитам. А значит, их можно не отдавать.

Закон о поддержке плательщиков налогов на время коронавирусной инфекции действительно отменяет штрафы и пеню за просрочку по потребительским кредитам с 1 марта до 30 апреля 2020 года. Из-за ограничений, вызванных карантином, некоторым людям и правда сложно погасить кредит вовремя. Поэтому штрафы за невозврат или просрочку, которые возникли с 1 марта по 30 апреля, не начисляются как в компании CreditKasа, так и в остальных компаниях, работающих в рамках правового поля.

Означает ли это, что задолженность можно не погашать? Отнюдь. Закон не освобождает заемщика от обязанности вносить платежи по кредиту. Кроме того, хочу напомнить: каждый раз, когда вы оформляете кредит в банке или небанковской финансовой организации, информация об этом попадает в бюро кредитных историй. Всякий раз, когда вы вносите платеж не вовремя или, тем более, отказываетесь погашать долг, это отображается на вашей кредитной истории. Так вы портите ее и в следующий раз, когда вам понадобятся деньги в долг, руку помощи не протянет ни одна финансовая организация.

Карантин закончится, а кредитная история останется. Так стоит ли рисковать ею? Для меня ответ очевиден — нет.

2. Банки и другие финансовые организации закрывают офисы и перестают выдавать кредиты.

Это не совсем так. Хотя кое-что действительно изменилось. Все ключевые игроки рынка — как банки так и небанковские финансовые компании — стали еще внимательнее оценивать клиентов. Все хотят быть уверены, что деньги, которые они дадут в долг, получат обратно. При этом большая часть крупнейших финучреждений, в том числе и компания CreditKasa (ООО "УкрКредитФинанс"), продолжают кредитовать украинцев.

В связи с ситуацией мы советуем сейчас лишний раз не выходить из дома. Да и НБУ рекомендует ограничить контакты с наличностью. В таком случае, если вам срочно нужны деньги, лучшее решение — это кредиты онлайн. Вы можете получить средства на карту всего за 10-15 минут (а клиенты, которые делают это повторно — вообще за 3-5 минут). Абсолютно безопасно и без физического контакта с людьми и вирусами.

3. Кредиты — это зло. Их ни в коем случае не стоит брать.

Эта фраза из арсенала людей "в белых пальто". В реальной жизни подушка безопасности есть лишь у небольшого числа людей. Что делать остальным? Ведь от форс-мажора не застрахован ни один человек. Хорошо, если есть у кого одолжить, а если нет?

Кредит — это инструмент. Он может помочь решить проблему, а может усугубить ситуацию. Пользуйтесь им мудро!

4. Если уж и брать кредит, то лучше в банке.

Однозначного ответа здесь быть не может. Все зависит от целей. Так, если у вас есть внушительный официальный доход, вы располагаете временем на то, чтобы собрать необходимый пакет документов и приехать в банк, а главное — вам нужна солидная сумма на длительный срок, например, ипотека или автокредит, вам, безусловно, в банк.

Если же так случилось, что у вас возникли незапланированные расходы и вас может выручить небольшая сумма, образно говоря, до зарплаты, вы можете воспользоваться кредитным предложением от небанковских компаний. Каких-то 10-15 минут — и деньги у вас на карте. Причем для этого даже идти никуда не надо. Разве это не удобно?

К тому же, получить кредит в небанковской финансовой компании гораздо легче, чем в банке. Ведь в отличие от банков они работают только на собственных деньгах, не привлекая деньги вкладчиков, поэтому требования у регулирующих органов к ним другие.

5. В небанковских финансовых компаниях непомерно высокая процентная ставка. Отдавать придется в разы больше, чем взял.

Говорить о ставках в несколько сотен процентов годовых не совсем корректно. Объясню почему: кредиты до зарплаты не рассчитаны на то, чтобы люди их брали на длительный срок. Если вам нужны деньги на покупку дорогой бытовой техники, машины, квартиры на срок в несколько месяцев или лет, то стоит изучить другие типы займов и не пользоваться кредитами до зарплаты.

Если же вы хотите "перекрыться" до зарплаты, то взяв кредит на 1-2 недели, вам не придется возвращать в разы больше. Проценты составят вполне приемлемую часть от суммы, которую вы изначально брали. Кстати, в отличие от банков, в небанковских финансовых компаниях нет скрытых платежей: например, за открытие или обслуживание займа, различных страховок и т.д. Только чистая ставка за день. Хотя низкой ее не назовешь.

Так чем объяснить проценты, которые запрашивают небанковские сервисы онлайн-кредитования? Прежде всего, высоким риском невозвратов и тем фактом, что кредиты даются на короткий срок. Давайте представим, что у вас есть 1000 грн. Вы решили одолжить всем желающим из этой суммы по 10 грн на человека. Каждый из них обещает вернуть деньги через 2 недели. На деле окажется, что около 10 % заемщиков (что, на самом деле является очень оптимистичной для этого рынка цифрой) долг не возвращают. Как результат, после первого круга у вас останется 900 грн, после второго — 810 грн. С каждым разом денег становится все меньше и меньше. Если вы ничего не измените и за год выдадите свои деньги 26 раз, то к концу года у вас останется всего 64 грн. Какой вы из этого сделаете вывод? А такой — выдавая деньги под беспроцентный кредит, обеспечить даже их сохранение невозможно.

6. Кредиты до зарплаты есть только в бедных странах, где люди финансово неграмотны?

Не нужно недооценивать украинцев. Наши люди имеют достаточно хорошее образование, да и с жизненной смекалкой у них порядок. Компании, которые выдают кредиты в день обращения, уже много лет есть практически во всех странах: Чехии, Франции, Великобритании, Вьетнаме, Канаде, Австралии. И даже в США... Не верите? Загуглите payday loan или daily payment loans — вы найдете огромное количество компаний, которые их выдают, и множество заметок на эту тему. Причем их процентная ставка не слишком отличается от украинской. По тем же причинам, которые описаны в предыдущем пункте.

7. Есть юридические компании, которые помогают не отдавать кредиты банкам и финансовым компаниям. Причем стоят их услуги недорого.

Интернет кишит предложениями такого рода. Чаще всего подобные компании требуют предоплату и обещают решить все вопросы в суде, через отмену действия договора. Но, как это часто бывает, за красивыми обещаниями стоят мошенники, которые наживаются на людях, попавших в затруднительную ситуацию.

Рассудите сами: потребкредиты выдают, как правило, на небольшую сумму — 3-5 тыс. грн. При этом ставки адвокатов за сопровождение любого юридического процесса в Украине значительно выше. Браться за такое дело юристам просто невыгодно! Будем реалистами: в финансовых компаниях, которые работают с десятками и сотнями тысяч клиентов, работают высококлассные юристы. Они выверяют договоры до мелочей и не допускают некорректных формулировок. Кто станет тягаться с ними за несколько сотен или даже тысячу гривен?

Помните: отдавать долги сложно, потому что одалживаешь чужие, а отдавать приходится свои. Поэтому, чтобы сохранить финансовое здоровье, тщательно планируйте свои траты и взвешенно подходите к выбору кредитного продукта!

Резуев Е.В.,

исполнительный директор

ООО "УкрКредитФинанс"

(CreditKasa)

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